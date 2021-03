"Para eso te pagan", "vas de sobrada"...: tenso cruce de palabras entre Ana Peleteiro y Santiago Segura

La plusmarquista española Ana Peleteiro y Santiago Segura fueron protagonistas del final de la primera edición del concurso de El Desafío.

Todo comenzó cuando Segura, uno de los miembros del jurado del programa de Antena 3 preguntó a Peleteiro: “Como tú siempre has sido la concursante más beligerante, te voy a pedir ayuda. Una vez me dijiste: 'Claro, es que me has dado menos nota'. ¿A cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota?", a lo que la atleta respondió: “Tú sabes perfectamente a quién me refería”.

“Por ejemplo, ¿Bustamante merece menos nota que tú?”, repreguntó Segura. “Eso lo tienes que decidir tú que para eso te pagan”, dijo Peleteiro.

Tras varios intercambios de reproches, Segura fue rotundo: "Vamos a ver, ¿te molesta que te pida ayuda? Como vas de sobrada y siempre te quejas al final y estás lloriqueando por tus notas... Siempre te quejas. No quieres mojarte. Tú lo que quieres es quejarte todo el rato. Tu actitud no me gusta", a lo que Peleteiro le contestó que era su problema si no le gustaba.

"En la pista enfádame también"

"Yo soy una persona sensible, no me gusta ver a la gente encabronada, pero, como es el último programa, cabréate lo que quieras. Eso sí, en las pistas te voy a aplaudir a muerte. Ahí sí que quiero que ganes", concluyó Segura. "No, en la pista enfádame también, que me viene bien", sentenció Peleteiro entre risas.