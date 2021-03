El gran desafío de Ana Peleteiro aguarda en Tokio

La triplista Ana Peleteiro está de vuelta este 2021 con todas las miradas puestas en los Juegos de Tokio. Su preparación, que vivió un parón por decisión propia desde la primera declaración del estado de alarma hasta el último fin de año, ha estado meticulosamente cuidada para alcanzar las condiciones óptimas este verano. Entonces, el desafío será trasladar a la Villa los grandes registros que le han llevado a morder metales en Campeonatos de España, de Europa y del Mundo.

Durante el atípico curso marcado por el coronavirus, Peleteiro ha demostrado unos valores y un compromiso social inusuales en el circuito. "Los deportistas que se han quejado por no poder entrenar no me representan, para nada. Son egoístas", llegó a reconocer en las entrevistas online de Carrusel Deportivo durante la pandemia. Tan firme se ha mostrado en sus decisiones como para rehusar competir a finales de año en un calendario de la IAAF cuyos vaivenes consideró "una falta de respeto".

Sin competiciones en la élite, la mujer que ha roto los récords en el triple salto nacional hasta alcanzar los 14'73m ha sabido reinventarse. Mientras sus entrenamientos han podido retomarse al más alto nivel después de la pandemia, la atleta ha podido organizarse para reflejar una nueva cara en los medios de comunicación. Uno de los descubrimientos positivos que dejó el 2020 fue la irrupción de Ana Peleteiro a la televisión.

'Show-woman' en pandemia

El salto más inesperado de la de Ribeira ha sido hacia la pequeña pantalla. En estos meses ha dado un paso más allá de las entrevistas en radio, prensa y televisión para empezar a dar forma a una ‘show-woman’ en programas de entretenimiento. La cadena autonómica TVG le brindó sus primeros compromisos ante las cámaras, teniendo tan buena acogida que los gallegos han podido incluso tomarse las últimas uvas de Nochevieja con la rompedora presencia de una atleta de talla mundial como Ana Peleteiro junto a un veterano José Ramón Gayoso.

Aunque no ha podido verse hasta el nuevo año, la triplista logró compaginar previamente su rutina de ejercicios con su nuevo cometido televisivo. Su periplo ha dado un paso más para irrumpir en el panorama nacional de la mano del programa 'El Desafío' de Antena 3. Como una de sus competidoras, la deportista ha tenido que hacer frente a numerosas y dispares pruebas que han pasado por el tiro con arco, saltos sobre plataformas elevadas, trucos de magia o carreras sobre hilos de funambulista.

Su nueva faceta ha servido para desconectar momentáneamente de la alta competición para impulsar su figura mediática. Sin embargo, el 'sprint' con dirección a Tokio ya ha comenzado con el nuevo año y ha hecho notable que no ha perdido un ápice de su nivel.

A Tokio con aires de reivindicación

Ana Peleteiro ha acelerado la marcha para unos Juegos Olímpicos en los que busca reivindicar su valía. Pese a haberse proclamado campeona de Europa en 2019 o haber situado el récord español en su disciplina hasta límites insospechados, la Villa esconde una espina de la que tratará de resarcirse después de ausentarse a la fuerza de Río 2016.

Unas molestias en el pie le obligaron a posponer su estreno en la gran cita. "Esto se acabó para mí", fue su lamento en redes sociales, el mismo que ha propiciado una profesionalización aún mayor en las rutinas y cuidados de una de las atletas más prometedoras del panorama nacional. Su techo todavía sigue sondeándose.

Dominadora absoluta del triple salto en los Campeonatos de España, este 2021 ya ha podido reafirmar su mandato. En su regreso después del parón apenas ha dado muestras de haber perdido el ritmo, ampliando su medallero con su sexto oro en el torneo gracias a una marca de 14'21m. La intentona de reivindicación contra los reveses y el nuevo aplazamiento han hecho que la garra de la gallega vaya cogiendo carrera para poder celebrar al fin su gran momento de gloria en Japón.