Feministas de Podemos suscriben un manifiesto en contra del borrador de la Ley Trans, en vísperas del 8-M

En vísperas del 8-M, los círculos feministas de Podemos han suscrito un manifiesto en contra de la Ley Trans que ha salido del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero. Un total de mil responsables y militantes del partido han manifestado la "profunda preocupación por la manera que se está abordando la mal llamada Ley Trans".

Feministas de Podemos denuncian que el borrador de la ley no ha sido sometido a debate en ningún órgano del partido ni ha sido consensuado con las bases. "Denunciamos que desde el área de Feminismo(s) del partido a nivel estatal se ha impuesto una posición única e inamovible sobre la Ley Trans que no es necesariamente coincidente con la de todo el partido ni con la de muchas de las mujeres al frente de las áreas de Feminismo(s) en los distintos territorios de nuestro país", han manifestado.

En este sentido, exigen un debate público e interno "sobre las implicaciones de las políticas de autodeterminación de género" y piden que se tenga en cuenta las "advertencias de profesionales de las distintas áreas de estudio y conocimiento implicadas en esta cuestión". Por otro lado, no entienden -señalan- la urgencia de la aprobación de esta ley sin debate.

Piden un debate sobre la prostitución

"Decir que 'los derechos no se debaten' es una forma de autoritarismo que no encaja con la idiosincrasia de ninguna organización democrática y que no podemos compartir ni permitir", afirman. También critican que en Podemos se ha impedido siempre un debate "sereno y sosegado" sobre la prostitución, "a pesar de las constantes peticiones por parte de la militancia" y que todavía el partido sigue sin tener una posición oficial al respecto. Lo mismo con la "compra-venta de bebés y de la pornografía", señalan.

"Esto evidencia que las prioridades señaladas por el Feminismo no lo son para nuestro partido, y que en su lugar se imponen ideas, conceptos y demandas diametralmente contrarios a los intereses de las mujeres", denuncian. "Nos sorprende y nos sonroja el comportamiento, tanto por acción como por omisión, del Ministerio de Igualdad y de miembros de Podemos ante los ataques hacia mujeres que levantan su voz y expresan una opinión contraria a este borrador de Ley", subrayan.

Las militantes feministas se solidarizan con las mujeres trans que están en desacuerdo con el borrador. "En Podemos somos muchas las mujeres feministas que llegamos a este partido con la firme esperanza de ver nuestras demandas históricas representadas y nuestros derechos protegidos; mujeres que entendemos que nuestra opresión está basada en el sexo con el que venimos al mundo y que éste constituye una realidad biológica observable y constatable que no podemos obviar ni retorcer si nuestra intención es, efectivamente, lograr la liberación de las mujeres", reivindican.

Cargan contra las teorías queer

"Sabemos que el género es una construcción social que funciona como herramienta que permite, sostiene y perpetúa dicha opresión y que sólo su abolición permitirá romper con la estructura patriarcal que nos mantiene subordinadas y vulnerables", expresan, al tiempo que cargan contra la irrupción de las teorías queer que "en nuestros espacios constituyen una clara maniobra de entrismo que pretende desarticular nuestra lucha, despolitizando y debilitando nuestra fuerza colectiva, haciendo del pensamiento mágico y del más puro individualismo sus armas para manipular la realidad a su antojo".

"No podemos permitir que se ponga en tela de juicio que somos nosotras, las mujeres, quienes constituimos el sujeto político del Feminismo", señalan. "Tampoco podemos mirar hacia otro lado en cuanto a las implicaciones que el borrador de la Ley Trans tiene para la infancia. Es inadmisible disfrazar de protección el rotundo maltrato a la infancia que suponen los postulados sostenidos por la irracionalidad queer que se defienden en el documento presentado por el Ministerio de Igualdad y avalado por Podemos", justifican.

Por todo ello, solicitan que la postura expresada tanto por las distintas teóricas del feminismo como por numerosas organizaciones sean tomada en consideración por el Ministerio de Igualdad. "Consideramos, de hecho, irrespetuoso e irresponsable haber hecho caso omiso a sus peticiones de reunión", indican, e instan a Montero a sentarse a dialogar con estas organizaciones "a fin de acercar posiciones en una ley que proteja a las personas transexuales sin socavar los derechos de las mujeres ni de la infancia".

Irene Montero

La ministra de Igualdad no se ha pronunciado sobe las reclamas de las militantes feministas con respecto al borrador de la ley Trans, aunque ha reivindicado la necesidad de manifestar el movimiento feminista este 8-M, aunque no desde las calles. "Se equivocan quienes pretendan medir este lunes la fuerza del movimiento feminista por la cantidad de mujeres que saldrán a manifestarse", y ha señalado a la derecha como "el principal enemigo a batir".

"Las derechas buscan tenernos en soledad, que nos olvidemos de la fuerza que tenemos las mujeres y de lo que somos capaces de hacer cuando juntamos nuestros cuerpos y nos ponemos codo con codo a defender nuestros derechos", ha avisado la ministra ante el Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana lunes.

"Este 8 de marzo no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre, pero nuestra fuerza no va a estar en cuántas mujeres vayamos a salir el 8 de marzo a la calle, sino en las preguntas que estamos siendo capaces de poner en el debate; y nuestra fuerza está en la capacidad que tengamos de impulsar no solo políticas públicas, sino de construir poder popular", ha resaltado.

Reconocimiento a las activistas y militantes

Montero ha recordado a todas aquellas personas que, durante la pandemia, han "sostenido la vida", las cuales son "fundamentalmente mujeres", desde enfermeras a limpiadoras, madres, cuidadoras, mujeres de la cultura o de la agricultura. "Si algo ha puesto en evidencia la pandemia, es que las mujeres son las que sostienen los cuerpos, las vidas; sin mujeres no hay posibilidad de cambiar el mundo", ha dicho Montero.

Pero de todas ellas, la ministra ha querido reconocer especialmente a las mujeres activistas y militantes del movimiento feminista, mujeres "que no han dejado de hacer política durante este último año de pandemia". "Casi nunca metemos a las mujeres activistas y militantes en la retahíla de mujeres a las que agradecer el trabajo", reconoce la responsable de Igualdad, que las ha dado las gracias por "arremangarse" durante la pandemia y por continuar trabajando desde casa, con herramientas como el teléfono o el ordenador.

Así, asegura que esta ola del feminismo está poniendo en el centro el poder. "Las feministas no solamente queremos entrar a formar parte de la toma de decisiones, queremos también los espacios del poder", ha concluido.