"¿Os vais a quejar después de la liga del año pasado?": tensión entre Luis Suárez y Lucas Vázquez

El Atlético de Madrid dejó escapar en el último suspiro de alejar de manera casi definitiva al Real Madrid de la pelea por el título de LaLiga Santander tras empatar este domingo a un gol en el Wanda Metropolitano, con Karim Benzema salvando un punto poco valioso para los madridistas en el último suspiro.

El líder tuvo en su mano poner ocho puntos y un partido pendiente a su vecino, pero no pudo aguantar su renta en un cuarto de hora final donde se quedó sin fuelle y vio como el '9' francés igualaba en el minuto 87 el tanto de Luis Suárez al cuarto de hora de un partido igualado y donde los locales perdonaron al inicio del segundo tiempo.

Enfrentamiento camino del vestuario

El derbi madrileño dejó momentos de mucha tensión. Un partido intenso que se reflejó en el descanso cuando los jugadores se dirigían al túnel de vestuarios. En este momento, las cámaras de Movistar Plus pudieron grabar una conversación subida de tono entre Luis Suárez, Lucas Vázquez y Mario Hermoso.

El uruguayo reprochó al madridista que dejara de quejarse sobre las actuaciones arbitrales de Hernández Hernández y le recordó una anécdota de la pasada temporada: "¿Vos os vas a quejar después de la Liga del año pasado? Tiene tela, chaval". Lucas Vázquez se sintió ofendido y le respondió tajante: "Es que si no, no la ganáis: o la perdemos nosotros o no la ganáis", espetó.

El jugador rojiblanco Mario Hermoso, que también estaba cerca, quiso meterse en la discusión para soltarle un “¡os comemos, os comemos!” haciendo aspavientos con las manos.

¿ No decía Velasco Carballo que estaban claros los criterios de las manos?



Para González González penalti



Para Hernández Hernández No



Festival en el mismo partido — Dani Garrido (@garridocarrusel) March 7, 2021

La discusión venía por una mano de Felipe que el Real Madrid reclamó como penalti y que el colegiado no contempló aun siendo avisado por el VAR y haberlo visto en la pantalla.

La decisión sorprendió al propio Eduardo Iturralde González en Carrusel Deportivo, árbitro de la SER, que antes había reconocido que la mano presenciada "no es punible".

Así fue a conversación completa