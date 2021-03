Agnelli, presidente de la Juve, lanza un mensaje a los clubes europeos: "El fútbol está en una encrucijada"

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, ha sido el encargado de inaugurar la XXV Asamblea General de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, del que es presidente. Tal como informan en La Gazzetta, Agnelli se quiso dirigir al comienzo del evento a los clubes europeos de manera directa: "El fútbol está en una encrucijada, hay que cambiar... Hay que cambiar y ofrecer a la afición la mejor competición posible".

Sin perder de vista la pandemia mundial por Covid-19, el presidente de la Juventus quiso destacar todo lo que ha supuesto la crisis sanitaria al mundo del fútbol: "La Covid se ha planteado una serie de preguntas sobre la sostenibilidad del actual modelo de fútbol". Económicamente hablando también ha tenido consecuencias, ya que tal como él mismo ha asegurado "la pérdida de ingresos ronda los 6.500 / 8.500 millones en dos temporadas".

Con la mirada puesta en una actuación urgente sobre cómo gestionar la situación actual, Agnelli transmitió su idea de que "si no nos movemos, nos quedaremos solos en la ilusión de lo que somos, en el olvido de lo que hemos sido y en el negación de lo que podríamos ser", citando a Draghi, presidente del Consejo de Ministros de Italia. ¿La solución? Según él, pasa por tener en cuenta que "lo más probable es que haya demasiados partidos que no son competitivos, tanto a nivel nacional como internacional, y esto no capta el interés de la afición". Por eso mismo, quiso insistir en que "no podemos dar por sentada a la afición" y abogó por la idea tener que "ofrecerles la mejor competencia posible", porque si no lo hacen, considera que corren "el riesgo de perderlos".

Con los fans como prioridad, Agnelli no dudó en afirmar que tienen que ponerles "en el centro". Asimismo, dijo que según él, "el sistema actual no está hecho para la afición moderna". ¿La explicación? El presidente de la Juventus señaló que "al menos un tercio de ellos sigue al menos a dos equipos; el 10 por ciento sigue a jugadores, no a clubes", según algunas investigaciones.