El triple mensaje que lanza Europa contra la inmunidad a Puigdemont, según la ministra de Exteriores

El Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a Carlos Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los grupos mayoritarios en la Eurocámara han apoyado aceptar el suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo, aunque no ha habido unanimidad en el seno de algunos de ellos. Las reacciones a esta votación no se han hecho esperar y la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, considera que, con esta decisión, Europa lanza un triple mensaje: "En primer lugar, un eurodiputado no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias internacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales. Un segundo mensaje de solidez del estado de derecho de España, de respeto al trabajo de la justicia española. Y un triple mensaje y es que los problemas en Cataluña se resuelven en España no se resuelven en Europa".

La ministra ha asegurado que esa es la posición que ha venido manteniendo el Gobierno de España tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña mediante el diálogo y las negociaciones.

La presidenta del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Iratxe García, se mostró este martes satisfecha con el resultado de la votación al tiempo que dijo que Unidas Podemos deberá explicar por qué se ha pronunciado en contra de la retirada de este privilegio: "Será Podemos quien tenga que explicar por qué ha tomado la decisión de no cooperar con la justicia. Es su responsabilidad y ellos son quienes tienen que dar explicaciones a la ciudadanía española y europea", ha dicho García en una rueda de prensa tras el voto en la Eurocámara.

Pablo Casado ha cargado precisamente contra esa división del Gobierno en la votación sobre la inmunidad de Puigdemont mientras el vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, ha asegurado que esta decisión es "el principio de una nueva batalla judicial", que está convencido que "se volverá a ganar".