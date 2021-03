La pandemia dispara la pobreza infantil según 'Save The Children'

El 70% de los hogares no pueden hacer frente a la factura de la luz o del gas y casi la mitad de los padres han perdido el empleo por la pandemia. Con motivo del primer año de la pandemia en España, Save the Children ha publicado el informe "Aniversario COVID-19", en el que han entrevistado a 1.290 familias vulnerables a las que ayuda en diferentes comunidades autónomas.

Uno de los principales resultados del estudio es que el 46% de los padres y las madres que atiende la ONG ha perdido el empleo por la crisis económica. "Si no actuamos, el 80% de los niños y niñas que viven en situación de pobreza hoy serán adultos pobres. Hay evidencias de experiencias exitosas a nivel internacional que muestran que implementando las políticas adecuadas se puede erradicar la pobreza infantil. Pedimos al gobierno y a los partidos políticos que aprueben medidas para frenar esta ola invisible de desigualdad que tanto lastra la vida de los menores y de la sociedad en su conjunto", ha explicado Andrés Conde, Director General de Save the Children.

Las cifras de la pobreza

Si antes de la COVID-19 el 27% de los niños estaba en pobreza, ese porcentaje se ha elevado en un año al 33%, según la estimación de Save the Children. Esto significa que uno de cada tres menores la está viviendo ahora mismo en familias que en la mitad de los casos se han quedado en paro con datos clamorosos. 6 de cada diez familias que atiende la ONG no puede pagar ni hipoteca ni alquiler, y siete de cada diez no puede hacer frente a gastos básicos de luz y calefacción. Razón por la que piden al gobierno que se prohíban los cortes de suministro más allá del estado de alarma.

Muchos de estos hogares tampoco pueden permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Save the Children también observa que la convivencia en espacios pequeños con varias personas, la inestabilidad laboral y el propio medio a contraer la COVID-19 ha impactado enormemente en el bienestar de estas familias. Por ejemplo, más de la mitad de los menores han tenido cambios negativos en su estado emocional y han desarrollado estrés o ansiedad.