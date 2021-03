Giovanni Cobolli, expresidente de la Juventus: "Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error"

El Juventus firmó este martes una nueva "debacle" en la Liga de Campeones, al caer en los octavos de final por el Oporto, después de las eliminaciones del año pasado en la misma ronda contra el Lyon y de 2018, en cuartos de final contra el Ajax, un destino que no cambió cuando Cristiano Ronaldo marcó ni cuando, como ante el cuadro portugués, se atascó.

La Champions League sigue siendo la obsesión y la pesadilla de un Juventus que no gana esta competición desde 1996 y en la que perdió siete finales a lo largo de su historia, dos de ellas en los últimos seis años, contra el Barcelona en 2015 y el Real Madrid en 2017.

El conjunto turinés tocó fondo este martes al rendirse frente a un Oporto que jugó con diez hombres durante cuarenta minutos de la segunda mitad y más de media hora en la prórroga.

Giovanni Cobolli arremete contra Cristiano

El expresidente del club entre 2006 y 2009, Giovanni Cobolli Gigli, concedió una entrevista al medio italiano Radio Punto Nuovo para asegurar que fue un "absoluto error" el fichaje de Cristiano Ronaldo.

La llegada del portugués: "¿Fichar a Ronaldo fue un error? ¡Absolutamente sí! Lo dije desde el primer día. Tengo aprecio por un gran campeón, pero es demasiado caro y condiciona demasiado. Ahora todo está en manos de la Juventus, que le paga un millón de euros por cada gol que marca. Cada gol vale un millón".

El futuro de la Juventus: "Tienen que hacer una revisión crítica que debe partir de Andrea Agnelli, que no tiene unos grandes colaboradores".

Sobre Pavel Nedved: "No tiene la capacidad para ser vicepresidente de la Juventus. Debería replantearse su papel".

El entrenador de la Juve: "No soy crítico con Pirlo, también tuve la experiencia con Ferrara que no fue positiva, pero podría haber inversiones compatibles y con mayor italianización".

Su pasado en el equipo: "La Juventus me ha borrado de la memoria y espera que no hable con los periodistas. No me importa, siempre digo mi opinión como aficionado y como accionista del club".

Cristiano no marca en una eliminatoria europea por primera vez en 15 años

Desde su adiós al Real Madrid y su fichaje por el Juventus en 2018, el mejor resultado de Cristiano en la Copa de Europa ha sido un cuarto de final en su primera campaña turinesa, cuando cayó contra el Ajax.

Si en las ediciones anteriores CR7, cinco veces campeón de Europa y máximo anotador histórico de la competición, había marcado siete goles en siete partidos, siendo decisivo en los octavos del curso 2018-2019 contra el Atlético Madrid con un tremendo triplete, este martes el luso no tuvo espacios y no pudo evitar un nuevo fracaso europeo de su equipo.

Sin sus goles, el italiano Federico Chiesa anotó un espectacular doblete, que sin embargo terminó siendo insuficiente para el Juventus de Andrea Pirlo, pese a que el Oporto jugara con diez hombres cuarenta minutos de la segunda mitad y treinta de la prórroga.

Fue en ese momento cuando Sergio Oliveira, que ya había anotado el gol del momentáneo 1-0 de penalti, transformó una falta directa desde los 27 metros con un disparo raso que sorprendió al meta polaco Wojciech Szczesny, con grave responsabilidad de la barrera, que se abrió.

El Oporto acabó perdiendo 3-1 en Turín por un gol de cabeza del francés Adrien Rabiot, pero selló el billete para los cuartos gracias al mayor número de goles marcados fuera de casa.