Sergio Ramos confiesa que no bebió alcohol hasta los 23 años: "Para mí un malibú con piña era un pelotazo"

Sergio Ramos charló este jueves con Ibai Llanos en el canal del streamer de Twitch y habló no solo de la actualidad futbolística y deportiva, también sobre aspectos de su vida en general de los que nunca había hablado en público.

Por ejemplo, el capitán del Real Madrid confesó que no probó el alcohol hasta que tuvo la edad de 23 años. "Yo hasta los 23 años no bebía alcohol. Tan sólo me tomaba una copita cuando podía en fechas señaladas". El defensa tampoco tenía reparo en decir cual era su bebida favorita: "Yo cuando era joven lo único que bebía era Malibú con piña y ya me parecía un pelotazo" afirmó.

Además, Sergio Ramos, que parecía más suelto que nunca en una entrevista, contaba los gustos de sus amigos y hacía una pequeña reflexión: "Ellos eran bebedores de verdad. Yo no he podido nunca beber, pero siempre lo he dicho, lo he invertido y el día de mañana lo agradeceré".