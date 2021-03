La contundente frase con la que el 'Financial Times' describe a Ayuso

La noticia del día de este miércoles empezó estando en Murcia pero acabó siendo la de Madrid. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones de manera totalmente inesperada tras la moción de censura en Murcia y provocando un auténtico terremoto político, especialmente entre sus socios de Ciudadanos. Precisamente, mientras todo eso ocurría, el Financial Times publicaba un artículo muy crítico con la gestión de la pandemia: "La presidenta de la región da la bienvenida a los turistas extranjeros aunque los viajes dentro de España siguen estando restringidos", planteaba ya desde el subtítulo.

El artículo explica que en España se impuso "uno de los cierres más duros del mundo entre marzo y junio del año pasado" y que después "el gobierno central se ha basado en gran medida en las regiones para implementar sus propias políticas contra la segunda y tercera oleada de la pandemia". Y ahí es cuando el periodista Daniel Dombey destaca "el enfoque relajado" de Madrid y define a Ayuso como "una de las figuras políticas más polarizadoras del país" que "ha prometido que la industria hotelera no se arruinará durante su mandato. Entonces, mientras que en los restaurantes de Cataluña está prohibido comer a partir de las 17:00 horas, en Madrid se puede comer fuera hasta las 23:00 horas. Los fines de semana soleados, las plazas están llenas de familias y amigos comiendo tapas o pidiendo la penúltima".

El autor del artículo recuerda que "Madrid tiene las tasas de infección más altas de la España continental, aunque el número de casos es aproximadamente una cuarta parte del nivel de hace cinco semanas" y entrevista a varios jóvenes franceses que han viajado con amigos a la capital para disfrutar de lo que no tienen en su país: "En Francia, el toque de queda es a las 6 de la tarde y todo está cerrado, no hay restaurantes, ni bares, no podemos hacer nada, pero aquí todo está abierto", dice Charlotte, una estudiante de París que, según el periodista, "se niega a dar su apellido mientras fuma un cigarrillo cerca la Plaza Dos de Mayo, que lleva el nombre de un levantamiento de 1808 contra una invasión francesa anterior".

También se destaca la paradoja de que siga habiendo "vida callejera" de Madrid mientras la gente no pueda quedar con un amigo en casa y las fiestas estén terminantemente prohibidas, aunque sigan celebrándose "cada fin de semana la Policía clausura una media de casi 400, a menudo en apartamentos turísticos". Subraya que a menudo es "difícil" tomar medidas contra los no residentes y acceder a determinados pisos "si los que están dentro no abren la puerta".

Lo que mejor resume la idea del reportaje es el testimonio de otro joven francés con el que acaba el artículo: "La vida en Madrid es casi normal a excepción de la hora de la cena, que termina un poco antes de lo normal, y eso para mí está bien. Pero cuando regresemos a París, será como volver a la cárcel".