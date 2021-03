Ricardo La Volpe, sobre Pep Guardiola: "Es un vendehúmos"

El exfutbolista y exentrenador argentino, Ricardo La Volpe, no se ha cortado y, en una entrevista ofrecida en el canal de YouTube, 'Ídolos', no se ha dejado nada en el tintero. En su opinión, Guardiola no ha inventado nada nuevo, considera que Maradona fue mejor que Messi… entre otras cosas como que Ronaldinho y Kaká eran unos vagos o que el Barça ha perdido el rumbo.

El ex entrenador del FC Barcelona, Guardiola, vino al recuerdo del argentino cuando contó que una vez fue a verle a una conferencia. Ocasión en la que quiso resaltar que no le pagaron el billete, el cual le salió por "más de 200 dólares". Tras aquel gasto imprevisto para él, La Volpe desveló que le dijo a Gaby Milito que le devolviese el dinero.

Un Guardiola antiguo y un Barça perdido

El propio La Volpe explicó en la entrevista que "lo que mostró Guardiola en su pizarra con el láser, cómo jugaba el Barcelona, era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria. Fui pensando que tal vez aprendía algo, pero como no aprendí nada…". Con dicha crítica al modelo del catalán, el ex entrenador y jugador argentino insistió en que "hay una nueva metodología, los famosos rondos… Cuando digo que Guardiola vuelve a poner vigente el 4-3-3 lo digo porque los jóvenes creen que es moderno. Se olvidan de que ese 4-3-3 lo usaba Menotti cuando Argentina salió campeón en 1978". Tal es el desfase en el modelo que considera que tiene Guardiola, que llegó a calificarle de "vendehúmos".

La Volpe también quiso analizar la situación actual del Barça, haciendo hincapié en la pérdida de fuerza como equipo, ya que en su opinión, "perdió el rumbo". Muchas preguntas asaltan al argentino acerca de las decisiones del club azulgrana en lo deportivo: "¿Por qué trajiste los jugadores con esas características? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo va a jugar? Si logras que el mundo hable de un Barcelona ganador, competitivo, vistoso… ¿Por qué cambias?". Dudas que le surgieron al plantearse el porqué si "vienes jugando un 4-3-3 y siendo la sensación mundial, dando espectáculo… No entiendo como cuando se va un Iniesta, no consigues un Iniesta, por qué cuando se fue un Xavi no consigues un Xavi".

Nombres propios de altura

Muchos dicen que las comparaciones son odiosas, pero lejos de serlo para La Volpe, en durante la entrevista no tuvo ningún problema en reconocer que es cierto que "Messi es el mejor de esta época". Sin embargo, quiso puntualizar que, para él, "Diego (Maradona) fue más que Messi, más completo. Era un jugador impresionante". ¿Las razones? Según él mismo explicó: "Era pasador, desequilibrante, tenía más carácter. El problema es que Argentina no jugó nunca para Leo como para Diego".

El relevo de Keylor Navas sobre Casillas, "le pesó" al costarricense, según La Volpe, "no por las cualidades, porque para mí es un gran portero. Yo hablaba con él de que le faltaba manejar un poco el área, salir un poco más en los centros. Pero no te olvides que él viene de Costa Rica y eso a veces pesa". El argentino no le puso "un diez" a Navas porque consideró que "le faltan dos puntos". ¿Cuáles? La Volpe los explicó: "El primero, manejar un poco el área con los centros, y el segundo, el tema de los pies. Casillas creo que estuvo a un nivel mucho más arriba que Keylor, tendría que haber seguido siendo titular indiscutible".

Vaguería, falta de riesgo y equivocaciones

La Volpe contó una anécdota que tuvo como protagonista a "los vagos" de Ronaldinho y Kaká: "En la Copa Confederaciones 2005, cuando nos enfrentamos a la Brasil de Kaká, Ronaldinho, Adriano y Robino, de la única manera que les dije a los mexicanos que podíamos ganar era ganándole la espalda a Kaká y Ronaldinho, que no van a bajar. Les ganamos porque eran vagos".

No queriéndose dejar a nadie en el tintero, La Volpe reconoció el buen trabajo del técnico del Atlético de Madrid, Simeone, quien consideró que "puede estar a la altura de Guardiola en la élite". Sin embargo, a él no le gusta, pero "ni él ni Pochettino. Ni me gusta Mourinho". Lejos de ser fan de dichos entrenadores con fama mundial, La Volpe confesó que los sitúa "en la élite por lo que han logrado", pero que no se sienta a verles porque le "vayan a gustar cómo juegan, porque arriesgan…".

El mexicano Diego Lainez, quien actualmente está en el Betis, para La Volpe, se ha equivocado porque "lo ponen como un cuarto volante, un mediocentro por fuera". Posición en la que cuando él trabajó con el mexicano "nunca jugó ahí". La Volpe quiso insistir en que "Diego es un segundo punta. Es como Messi, más libre, chiquitito, hábil, buen pasador, buena definición... No es un jugador de trabajo defensivo". El destino que le hubiese gustado para Laínez bien podría haber sido jugar en los Países Bajos: "Él tenía que haberse ido al Ajax, a Holanda, un equipo más formador, que juega más vistoso…".