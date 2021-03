706 días después Garbiñe Muguruza vuelve a alzar los brazos

La tenista caraqueña, Garbiñe Muguruza, logró un nuevo título tras casi dos años de sequía. Lo consiguió en el torneo de Dubai tras vencer a la checa Barbara Krejcikova por dos sets a cero en dos horas y ocho minutos.

El comienzo del partido se retrasó debido a que la número 63 del mundo arrastraba unas molestias en el pulgar desde el partido de semifinales. Sin embargo, la checa iba a comenzar el partido de manera inmejorable, rompiendo el saque de Muguruza. La jugadora natural de Caracas, se despojó de los nervios e impuso el juego tan agresivo que la caracteriza. Así Garbiñe logró devolver el break, y es que ambas jugadoras estuvieron mejor al resto que sacando, donde mostraron ciertas dudas. El set llegó igualado hasta el último juego que se decidió en el tie-break de manera favorable a la española.

Durante el segundo set, y tras una pausa de once minutos debido a las molestias de la checa, Garbiñe Muguruza logró poner la directa y afianzarse en el servicio. Así, cerró el partido con un 6-3 y logra su octavo trofeo desde que es profesional. La española no lograba un título desde Monterrey, 706 días atrás, pero su comienzo de año hace presagiar que quizás no sea el último triunfo de este 2021.