Descubren el secreto del Chelsea de Tuchel: un lenguaje en clave durante los partidos

El Chelsea se dejó dos puntos en la última jornada frente al Leeds de Bielsa, sin embargo, la racha desde la llegada de Thomas Tuchel al banquillo sigue vigente y los blues encadenan ya doce jornadas consecutivas sin perder, con ocho victorias y cuatro empates. Un dato que cambió por completo la dinámica del conjunto hasta ese momento entrenador por Frank Lampard, que se deinflaba en la competición doméstica después de la gran inversión de Abramovich en el mercado de verano.

Tuchel cogió un grupo de jóvenes y talentosísimos futbolistas y los ha puesto a jugar y ha establecido una marca, una forma de jugar que hacía tiempo que no se veía en Stamford Bridge.

Esta racha positiva de resultados y el gran juego desplegado parece no tener explicación, sin embargo, desde el diario británico The Sun han informado de cuál puede ser el gran secreto de los chicos de Tuchel. Según informa la prensa inglesa, Tuchel en su llegada habría ordenado que sus jugadores utilizasen palabras clave en los partidos. Un significado táctico del cual sus rivales no se darían ni cuenta a pesar de oir palabras sin ningún tipo de explicación aparente.

Todo esta información, según citan los periodistas de The Sun llega a través de uno de sus últimos rivales que ha desvelado el secreto mejor guardado de los entrenador por Thomas Tuchel, así lo explicó: "No tienes idea de lo que está pasando, pero ellos saben exactamente lo que están haciendo. Simplemente hace que los ataques sean más rápidos y letales porque a veces el pasador ni siquiera tiene que mirar para saber dónde está el compañero de equipo. Usan palabras diferentes una y otra vez para que no se puedan descifrar durante el partido", afirmó un futbolista que prefirió mantenerse en el anonimato.