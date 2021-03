El Real Madrid protestó con vehemencia un posible penalti Iván Marcano sobre Sergio Ramos en los primeros minutos de la segunda parte del partido frente al Elche disputado el pasado sábado.

En directo contamos en Carrusel cómo Ramos protestaba al colegiado Figueroa Vázquez y le insistía en que fuese al monitor a ver la jugada. Las cámaras de Gol captaron el momento en el que se escucha perfectamente a Ramos dirigirse al colegiado.

"Penalti, joder. penalti. ¡Que yo no le agarro! Míralo, por favor. Míralo, que me hace penalti clarísimo. Juan, si no me parte el brazo de milagro. Míralo, míralo, te lo pido por favor que lo mires. Penalti como una casa. Es clarísimo, es clarísimo. Penalti clarísimo. Me voy a quedar aquí, porque lo voy a tirar, ya lo verás. Juan, míralo, Juan", insiste el capitán del Real Madrid durante los segundos posteriores a la acción.

Poco después, el árbitro le corrige: "Jorge", ya que su nombre no es Juan, a lo que Ramos persiste: "Jorge, Jorge, míralo".

El también sevillano Jorge Figueroa Vázquez, al que se escucha en varias ocasiones decirle a Ramos que el VAR está mirando la jugada, no vio penalti ni fue a ver al monitor la acción, a pesar de las repetidas peticiones de Sergio Ramos.