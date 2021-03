"Se ha pasado el juego": así es el último juego de palabras de Matías Prats relacionado con un cementerio

El periodista Matías Prats ha vuelto a convertirse en tendencia en redes sociales por uno de sus ya míticos juegos de palabras a la hora de dar paso a una noticia. En esta ocasión, por hablar sobre la vida y la muerte para presentar un reportaje que se desarrolla en el cementerio de un pequeño pueblo de Ávila, al que los vecinos y vecinas tienen que subir cada día en busca de un poco de cobertura para sus teléfonos móviles.

Según cuenta la también periodista Silvia García, los habitantes de Navacepedilla de Corneja tienen que andar hasta dos kilómetros a diario para llegar al camposanto, el único sitio de toda la localidad en la que reciben cobertura para sus teléfonos móviles. Y es que, más allá de los cuatro muros que salvaguardan el cementerio, el pueblo carece de más rincones donde puedan hablar por teléfono, mensajearse a través de WhatsApp o, simplemente, conectarse a Internet.

Matías Prats vuelve con sus míticos juegos de palabras: "Las conversaciones suelen ser muy vivas"

Por esa misma razón, y a la hora de dar paso al reportaje, Matías Prats ha tirado del humor que le caracteriza y ha recurrido a uno de sus ya clásicos chistes para representar la situación actual en la localidad abulense: "Allí prácticamente todos los vecinos han tenido que ir al camposanto para usar sus teléfonos. Solo allí, entre tumbas, reciben la señal. Pero, a pesar de todo, las conversaciones suelen ser muy vivas".

Un chiste que, una vez más, ha vuelto a ganarse el aplauso de las redes sociales, donde muchos han alabado la habilidad de Matías Prats. Desde un vecino de la localidad, quien ha agradecido al periodista que haya tirado de humor para representar la situación de su pueblo hasta otros que han preferido reiterar la facilidad del periodista de encontrar juegos de palabras en prácticamente cualquier escenario.

mmm... ha salido mi pueblo en las noticias y Matías Prats ha hecho un chiste sobre la cobertura y el cementerio.

tkm matias pic.twitter.com/AFQk8yfbx9 — Adri (@adriez25) March 13, 2021 Matias Prats acaba de decir que tienen conversaciones muy vivas en el cementerio — Sexgio (@arevalopenela) March 13, 2021 Lo ha vuelto a hacer.

En un pueblo de Ávila solo hay cobertura en el cementerio.

"Tienen unas conversaciones...muy vivas".

¡¡Grande Matías Prats!! — Álvaro Cortés (@alvaro_ct) March 13, 2021 Matías Prats haciendo un chiste en una noticia de cobertura móvil solo en un cementerio. Hace tiempo que se pasó el juego 😂👏🏼 — Jesús Sánchez (@Jesusanchez5) March 13, 2021

Los habitantes de Navacepedilla de Corneja buscan una solución a su falta de cobertura

Después de dar paso a la noticia, los vecinos y vecinas de Navacepedilla de Corneja han explicado la odisea a la que se enfrentan a diario para poder comunicarse a través del teléfono móvil. Mientras que una vecina denuncia que tienen que recorrer hasta dos kilómetros para poder obtener un poco de cobertura, otro vecino lamenta que no se encuentre una solución: "La telefonía aquí es para los fallecidos, quienes no la necesitan. Lo que los necesitamos estamos ahí abajo".

A pesar de que no sea el mejor enclave para charlar con amigos o seres queridos, es la única forma de muchas personas para comunicarse con terceras personas. Un problema que también afecta a quienes trabajan allí, quienes no pueden teletrabajar debido a la falta de señal: "No hay cobertura e Internet tampoco funciona. Se me cortaba la comunicación y acabé perdiendo el trabajo". Por todo ello, los vecinos y vecinas buscan una solución.