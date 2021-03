Sanidad desaconseja la presencia de público en la final de la Copa del Rey

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha trasladado a los consejeros de las comunidades autónomas que no es partidaria de que haya público en la próxima final de Copa del Rey que se disputará el 3 de abril en Sevilla y que disputarán el Athletic Club y la Real Sociedad.

El Gobierno cree que es necesario seguir evitando aglomeraciones como las que se pueden dar en un partido de este tipo pese a que la idea inicial era no ocupar más de un 20% o 25% del aforo del estadio de La Cartuja. También cree que es necesario seguir mandando un mensaje de contención a la sociedad de cara a evitar una cuarta ola de la pandemia del coronavirus.

El portavoz del Gobierno vasco, Bigen Zupiria, se ha manifestado este miércoles en la misma línea y ha advertido que dada la situación sanitaria "no parece el mejor momento para invitar al público a asistir a un encuentro de fútbol". Zupiria ha recordado que Euskadi sigue perimetralmente cerrado y ha insistido en que la presencia del público en los estadios no casa con el hecho de que se esté pidiendo a la población "que no se reúna en sus domicilios con otras unidades convivenciales y que extreme el cuidado".

El plan de la Federación

Según ha adelantado Manu Carreño este lunes, la intención de la Federación era llevar público al estadio sevillano pero sin traslados desde el País Vasco. Las entradas se venderían únicamente en Andalucía. Sevilla acogerá en las próximas semanas dos finales. La primera es la que disputarán el 3 de abril el Athletic y la Real Sociedad. La segunda se celebrará el 17 de abril y la jugarán el Athletic y el FC Barcelona.

La Federación ha convocado este jueves una reunión con Athletic y Real Sociedad para informarles de "aspectos relativos" a la final que jugarán los dos equipos. El encuentro estará presidido por Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y también contará con la presencia de una delegación de la Junta de Andalucía encabezada por el secretario general para el Deporte, José María Arrabal; así como una representación del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, también ha manifestado este lunes su intención de que los partidos de esta competición vuelvan a tener público en las próximas semanas.

Su idea es que el regreso sea posible en la tercera semana de abril, aunque ha recalcado que habrá que esperar a después de Semana Santa para analizar la evolución de los contagios. "Todo el mundo está con mucha precaución respecto a Semana Santa, momento clave para ver cómo van las cosas", reconoció.