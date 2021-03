"¿Cuándo nos hemos acostumbrado a esto?" La aclamada reflexión de Errejón sobre la pandemia de la salud mental

Íñigo Errejón ha pedido este miércoles al Gobierno que actualice la estrategia nacional de salud mental para ayudar a las miles de personas que están sufriendo las consecuencias de la "pandemia de la salud mental". Y es que, mientras el resto de diputados y diputadas se centran en los temas relacionados con la más escrupulosa actualidad, el diputado de Más País ha querido aprovechar su intervención en el Congreso de los Diputados para hablar sobre un tema que, pese a que es de menos de actualidad, "es más importante".

Hace apenas unos días, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicaba un barómetro en el que preguntaba por primera vez sobre la salud mental. Un estudio que, tal y como ha explicado el político, ha arrojado datos que son espeluznantes. Todo ello como consecuencia de un momento en el que a mucha gente se le han derrumbado las expectativas de vida: "El empobrecimiento y la precariedad han tenido mucho impacto en la salud mental y en la tranquilidad de mucha gente".

El CIS revela que cada día se suicidan unas diez personas en nuestro país

Sin embargo, muchas de esas personas que sufren de depresión y ansiedad se han quedado completamente solas. Según recoge el barómetro, 6 de cada 10 españoles tienen síntomas de depresión y ansiedad y, a menudo, no pueden pagar un psicólogo por la privada. Entre ellos los jóvenes, quienes reconocen sentirse totalmente desesperanzados cuando les preguntan sobre su futuro: "Estamos perdiendo una generación entera".

Por otro lado, Errejón también ha querido recordar que a día de hoy se suicidan diez personas al día en nuestro país. A pesar de que no lo escuchamos en nuestro día a día, los datos resultan demoledores: "No lo escuchamos porque las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma, se lo callan o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo". Más allá del número de suicidios, el de Más País también se ha pronunciado sobre los distintos medicamentos que se les recetan a quienes pasan por este tipo de situaciones.

"¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal?"

"Si yo les dijera Diazepam, Valium, Lorazepam, Trankimazin o Lexatin, ¿por qué todos sabemos de qué estoy hablando?", ha explicado Errejón. Todo ello para denunciar que hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados: "¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal?".

Por esa misma razón, y después de advertirle a Pedro Sánchez sobre la ola de la salud mental a la que se enfrentará la sociedad española durante los próximos meses, Errejón le ha pedido que se comprometa a tres cosas. En primer lugar, a que actualice de la estrategia nacional de salud mental porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. A continuación, a que doble el número de psicólogos en la salud pública porque, bajo su punto de vista, que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo. Y, cuando iba a lanzar su tercera propuesta, le han cortado el micrófono y no ha podido terminar su intervención.

Que diputados de la derecha me hayan gritado "vete al médico" por preguntar hoy al Presidente por salud mental demuestra todo lo que queda por hacer. Nunca más el estigma ni la vergüenza. pic.twitter.com/5woETcU1oQ — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 17, 2021

Aprovechando que se había hecho el silencio en la sala, un diputado del Partido Popular ha ridiculizado la reflexión de Íñigo Errejón sobre la salud mental y le ha pedido que vaya al medico. Errejón ha protestado gestualmente por la frase y, de manera espontánea, buena parte de los diputados, entre ellos diversos del PP, le han aplaudido para expresarle su apoyo.