"España se me queda pequeña": la genial imitación de Joaquín Reyes sobre Pablo Iglesias

Apenas un día después de visitar El Intermedio para hablar sobre su decisión de abandonar el Gobierno para presentarse a las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias ha vuelto al programa dirigido por El Gran Wyoming. En esta ocasión de la mano de Joaquín Reyes, quien se ha metido en la piel del todavía vicepresidente del Gobierno para un nuevo capítulo de Zanguangos.

Un capítulo que comienza con Pablo Iglesias sentado en su salón viendo House of Cards. Después de terminar la serie por enésima vez, el personaje interpretado por Joaquín Reyes reconoce que España se le ha comenzado a quedar pequeña. Y es que, después de ver la serie, reconoce que podría ser perfectamente vicepresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no está completamente convencido de dar el salto: "Tendría que ganarme a las masas. Mucho lío".

"Las cloacas del estado intentaron derribarnos pero aquí estamos"

Después de tantear su salto a la política estadounidense, Pablo Iglesias se presenta frente a las cámaras como politólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. También como representación corpórea del 15-M y secretario general vitalicio de Podemos: "No os dejaré hasta convertir este país en un referente del progresisimo del siglo XXI". Y es que, a pesar de que nadie daba un duro por ellos, tal y como ha reconocido durante la parodia, ha llegado hasta la bancada del Gobierno: "Las cloacas del estado intentaron derribarnos pero aquí estamos".

Una posición que le ha llevado a moderar su discurso y a aplazar, entre otras cosas, el impuesto a las grandes fortunas: "Esto es más difícil de lo que yo me pensaba. ¿Qué queréis, que coincida con Patricia Botín y le llame sucia capitalista? No puedo. Una cosa es asaltar los cielos y otra es perder las formas". Un precio a pagar para poder disfrutar de sillones azules de piel buena. No como los escaños de los diputados que, tal y como explica el falso Pablo Iglesias, son de escay.

Pablo Iglesias y su relación con Pedro Sánchez y el PSOE

A continuación, Pablo Iglesias ha reconocido que gobernar con el PSOE con el coalición está siendo "dificilillo". A pesar de que van de progres, el Ejecutivo cuenta con ministros como Grande Marlaska, Margarita Robles o Nadia Calviño, entre otros. Con esa gente no se puede hacer la revolución ni una comida. De hecho, recuerda que una de sus últimas crisis fue provocadas por una pizza: "Yo quería piña y no hubo piña".

Respecto a su relación con Pedro Sánchez, el falso Pablo Iglesias asegura que lo quiere muchísimo. De hecho, reconoce que le da un poco de leche con Dormidina cada tarde porque no duerme bien desde que gobierna con Unidas Podemos. En definitiva, una relación de amor odio que terminará próximamente. Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno y Pablo Iglesias dará el salto a Madrid para vencer en la comunidad.