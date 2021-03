La receta de Iglesias para arrebatar Madrid a Ayuso: el PSOE, a por los votantes de Cs y unión con Más Madrid

El vicepresidente segundo del Gobierno y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha concedido su primera entrevista televisiva tras el anuncio bomba de este lunes de presentarse a los comicios del 4 de mayo. Ha sido en 'El Intermedio', donde Iglesias ha explicado los motivos de su sorprendente e inesperada decisión de luchar la presidencia de Madrid con Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo.

Durante su entrevista en el programa de El Gran Wyoming, Iglesias ha reconocido que irá "en el puesto que le toque" en una hipotética lista junto a Mónica García (Más Madrid) si así lo deciden los militantes de Unidas Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida. También ha compartido su receta para sacar a Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid y evitar la entrada de Vox en el gobierno. Cree que Gabilondo debería luchar por atraer a antiguos votantes de Ciudadanos, mientras que él y Más Madrid deben "unir a la izquierda transformadora".

Esta mañana hemos estado comentado (Sánchez y él). Nos conocemos y no le ha sorprendido tanto. Si queremos parar a la ultraderecha hay que dividir los papeles. El PSOE tiene que ser una opción para quién voto a Ciudadanos o Partido Popular y nosotros tenemos que unir a la izquierda transformadora para frenar a estos ultras. Sería una gran noticia para los madrileños y para los demócratas en España.

El presidente tiene claro que tenemos que ganar Madrid y lo tenemos que hacer juntos. Fue imprescindible hacer un gobierno de coalición a pesar de las diferencias y que eso lo podemos hacer en Madrid. Es importante que lleguemos a un acuerdo común con Más Madrid y Gabilondo interpela a una parte del electorado que ha podido votar a Cs y no quiere a Ayuso. Si conseguimos ilusionar a la gente de izquierdas, creo que Madrid es de izquierdas. Tenemos que jugar nuestro rol para lograr lo que ayer parecía imposible y hoy es una posibilidad.

@PabloIglesias: "Si somos capaces de unir a la izquierda transformadora y repartir los papeles, podremos frenar a la ultraderecha. Eso será una buena noticia no solo para los madrileños, sino para todos los demócratas de España".

(Sánchez) Se queda con un equipazo que le va a dar sanos dolores de cabeza. Yolanda es igual de cabezona que yo, igual que Ione, Irene, Alberto o Manuel.

Yolanda ha sido la mejor ministra, va a ser una gran vicepresidenta y puede ser la primera mujer presidenta de España.

En política uno tiene que saber dónde eres más útil. Creo que ahora, la persona que más puede sumar para liderar Unidas Podemos es Yolanda y que en Madrid Isa Serra me dijera "me van a inhabilitar, hay que buscar una opción para unirnos con Más Madrid" hay que asumir que te toca jugar donde te toca. Ahora soy más útil ganando el gobierno de la Comunidad de Madrid e Ione, Yolanda e Irene lo pueden hacer mejor que yo.

Hablé con Alberto (Garzón) pero llegamos a la conclusión colectiva de que la mejor opción era esta. La deliberación ha sido colectiva y la decisión a la que hemos llegado todos es que Yolanda al frente de Unidas Podemos en el Gobierno y yo en la Comunidad de Madrid.

@PabloIglesias: "Tienen que decidir los inscritos y tenemos que construir una candidatura de unidad pero la cantidad de llamadas que he recibido hoy de gente que no nos ha votado nunca pero que nos apoya me confirma que hemos tomado la decisión correcta".

Quien sale a un partido pensando en qué pasará si sale mal ya ha perdido. Salimos a ganar, salimos a convencer a la gente que muchas veces no salen a votar para que no se queden en casa. Hay que sacar a estos ultras. No podemos consentir que gobiernen Madrid.

He hablado con Mónica y hemos quedado en tener una conversación más larga. Me ha gustado lo que ha dicho. a pesar de las cicatrices la gente quiere que vayamos juntos y eso puede ser un revulsivo de ilusión. La gente nos está pidiendo que dejemos las diferencias a un lado. Espero que Mónica y sus compañeros reflexionen y nos pongamos de acuerdo.

Por supuesto. Hagamos unas primarias y que los inscritos de Podemos, IU, Más Madrid elijan su lista de arriba a abajo. Si los inscritos deciden que Mónica tiene que encabezar, iré en el puesto que me toque. No voy a ser una excusa para que no ocurra.

A nosotros no se nos compra y no tenemos miedo a decir la verdad. Por no decir verdades se ha permitido la normalización de ciertos estilos políticos que ya hemos visto el daño que han hecho en EEUU.

Claro que me duele, no por lo que costó sino porque me faltaban cosas por hacer. Es más útil que Unidas Podemos este encabezado por Yolanda Diaz y yo vaya a por Madrid. Nadie se imaginaba que fuéramos a estar en el Gobierno, nadie se imaginó que yo fuera a ser vicepresidente igual que ahora no se imaginan que pueda ser presidente de la Comunidad de Madrid. Vamos a demostrar que a veces hay cosas que no ocurren porque no se intentan.