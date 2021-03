Willy Toledo gana la pelea judicial a los Abogados Cristianos por llamarles "trogloditas ultraderechistas"

Un juzgado de Valladolid ha desestimado la demanda que la Asociación de Abogados Cristianos interpuso contra el actor Guillermo 'Willy' Toledo por referirse a ellos como "trogloditas ultraderechistas" y otras expresiones en varias intervenciones públicas, entrevistas y apariciones en televisión. La sentencia entiende que sus palabras están amparadas por la libertad de expresión y "deben incardinarse en un derecho a la crítica respecto la posición ideológica que la Asociación mantiene con la conducta del Sr. Toledo".

Se trata de un nuevo enfrentamiento judicial entre el actor y la asociación después de que el año pasado fuera absuelto en un caso en el que Abogados Cristianos le acusaba por cagarse en Dios y la Virgen en su cuenta de Facebook. En esta ocasión, los abogados le demandaron por diversas entrevistas, intervenciones y escritos en Al Rojo Vivo, el diario El Mundo o su cuenta de Facebook criticando a la asociación que lidera Polonia Castellanos.

En un caso, por ejemplo, se refirió a ellos como una "organización ultraderechista, fundamentalista", asegurando que "a estos señores no les ofende que el obispo de Tenerife diga que, si hay violaciones amenores en el seno de la Iglesia Católica, es porque los menores van provocando", que "si pudieran, no me denunciarían sino que me llevarían a una tapia del cementerio y me fusilarían" o referirse a ellos como "trogloditas ultraderechistas" en Facebook.

Unas expresiones por las que la Asociación pedía 6.000 euros de indemnización y que para el juzgado número 9 de Valladolid no suponen una intromisión en el honor de Abogados Cristianos. Estas expresiones, según el juez Luis Tejedor, "deben incardinarse en un derecho a la crítica respecto la posición ideológica que la Asociación mantiene con la conducta del Sr. Toledo en diferentes declaraciones sobre los sentimientos o ideas religiosas, sin que pueda estimarse que son una invitación a una acción violenta o incitación al odio".

Una manifestación de la libertad de expresión

Para el juez, las declaraciones que hizo Toledo por ejemplo en televisión son "una manifestación del derecho a la libertad de expresión del demandado incluso aunque se utilicen expresiones agrias o desabridas fruto de esa confrontación ideológica y de la defensa de sus ideas por parte del Sr. Toledo quien se califica con un perfil ideológico de extrema izquierda" en el marco de un debate público sobre la vigencia de los delitos contra los sentimientos religosos.

Además, dice la sentencia, "la expresión “ troglodita” o “ultraderechista” en el contexto en el que nos movemos NO pueden considerarse ofensivas sino que deben enmarcarse dentro de esa crítica ideológica que ampara nuestra Constitución y sin que por ello, al igual que el resto de expresiones utilizadas, constituyan intromisión ilegítima en el dº al honor de la entidad actora".