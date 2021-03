Finalmente no habrá público en la final de la Copa del Rey, tal y como ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la mañana de este jueves.

"Se ha valorado especialmente el hecho de que las aficiones no puedan desplazarse y acudir al estadio de la Cartuja, acordando la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol, que dicho partido se desarrolle sin la asistencia de público en las gradas del estadio de La Cartuja", ha informado la RFEF, que tenía la intención de permitir un aforo del 20 ó 25%, como informó este miércoles Manu Carreño.

La RFEF ha informado de que ha realizado "distintas reuniones entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía".

"En dichas reuniones, se ha analizado la situación asistencial sanitaria y los datos epidemiológicos actuales en Sevilla, comunicando la administración sanitaria, que la celebración de dicho encuentro con afluencia de público supondría la calificación de riesgo epidémico moderado por COVID-19, lo que permitía la asistencia de un aforo limitado", ha asegurado la RFEF en el comunicado, justificando así su decisión de que se abriesen las puertas de La Cartuja para la final.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, trasladó en la tarde de este miércoles a los consejeros de las comunidades autónomas que no es partidaria de que haya público en la próxima final de Copa del Rey que se disputará el 3 de abril en Sevilla y que disputarán el Athletic Club y la Real Sociedad.

Carolina Darias aseguró en la tarde de este miércoles en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que "no es adecuado ni oportuno" que haya público aún en las gradas.

"Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente", dijo sobre la posibilidad de que los aficionados puedan entrar en el Estadio de La Cartuja.