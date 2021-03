Sólo una de cada cuatro universidades cumplen los requisitos para ser considerada una universidad

El Observatorio del Sistema Universitario, una entidad independiente dedicada al análisis de las universidades, ha estudiado los requisitos actuales y los nuevos que prepara el ministro Manuel Castells en un real decreto que ya ha superado el trámite de exposición pública. El panorama es desolador: sólo 18 universidades del total de 81 analizadas cumplen los requisitos vigentes, algunos desde hace décadas. Si se le aplican los nuevos criterios el balance es aún peor: cumplen 21 de las 81.

El exhaustivo informe que lleva por título ¿A qué puede llamarse universidad? subraya el contraste entre comunidades autónomas: "En un extremo destaca Cataluña, donde ni una sola de las 12 universidades (7 públicas y 5 privadas) cumple los requisitos actualmente en vigor. Le sigue Madrid, donde de las 14 universidades (6 públicas y 8 privadas) sólo los cumple una". El texto, elaborado por la presidenta del observatorio Vera Sacristán, concluye que "todo ello plantea la necesidad de articular un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de los requisitos".

El documento analiza cuatro de los cinco requisitos: la oferta docente (grados, máster y doctorados de las distintas ramas de conocimiento), la actividad investigadora, la plantilla de los campus y los centros adscritos. Sólo en el primer punto, el de la oferta docente de hay un cumplimiento general de los requisitos actuales. En cuento a los futuros muchas privadas no tienen suficientes programas de doctorado (16 de las 33) y 8 no tiene ninguno. Las públicas cuentan con una oferta muy superior a los que se exigen en grados, máster y también en doctorado.

El talón de aquiles de las universidades públicas es la alta temporalidad de los profesores. La normativa actual fija en un máximo del 40% el porcentaje de profesorado docente investigador (PDI) con contrato temporal en las universidades públicas (no hay límite para las privadas). La media, sin embargo, está en el 47% de temporalidad y algunas superan con mucho esa cifra: "Llaman la atención las catalanas, donde 5 de las 7 alcanzan o superan el 60% de contratos temporales: Autónoma de Barcelona (60,7%), Barcelona (60,0%), Lleida (61,8%), Pompeu Fabra (62,9%) y Rovira i Virgili (69,7%). También lo hacen dos de las universidades públicas madrileñas: Carlos III (64,5%) y Rey Juan Carlos (64,4%) así como la Universitat de les Illes Balears (62,4%).

En las universidades privadas los mayores incumplimientos se dan en la investigación. Hay que decir que ahora mismo no hay ninguna norma en este aspecto pero el nuevo decreto del Ministerio de Universidades va a exigir un mínimo de proyectos, de publicaciones y que un 60% de los docentes tenga acreditada su actividad investigadora al menos una vez (los llamados sexenios). Aplicando esos criterios a las universidades privadas analizadas "fallan 32 de las 33", es decir, sólo hay una - la Universidad de Navarra - que cumpla todos los requisitos. En las privadas es a la inversa: sólo hay 10 de 48 con incumplimientos y además se quedan cerca.

El nuevo decreto da 5 años a las universidades para adaptarse a los nuevos requisitos por lo que la autora del informe, Vera Sacristán, ve difícil hacer una estimación de cuántas universidades podrían desaparecer aunque da por seguro que las habrá. "No sabría decir cuántas pero algunas no tienen pinta de continuar porque tienen cero programas de doctorado, cero investigación, cero publicaciones... y eso no se improvisa en dos días", señala Sacristán. "También hay un problema de cuál es el objetivo de estas universidades porque hay algunas que son propiedad de fondos de inversión que está por ver que estén interesadas en ese tipo de negocio".