Pablo Iglesias, sobre la ley del alquiler: "Van a intentar doblarnos el brazo, pero no lo van a conseguir"

Las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda han reabierto el pulso entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la regulación del alquiler, que ya ha despertado tensiones en el pasado, y que se amplifica ante el clima preelectoral por el adelanto de elecciones en Madrid. Es una normativa que el aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha marcado como objetivo prioritario antes de recalar como candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas, como el mismo avanzó en su anuncio sorpresa de este lunes. Por tanto, sus esfuerzos se centrarán en encauzar este asunto mientras siga en el Ejecutivo.

"Se creen que con un poquito de presión mediática nos pueden doblegar, pero no. Es algo que está firmado en un papel y Pedro Sánchez no se puede permitir mentir a la cara a sus propios votantes, que le van a decir que qué es esto de favorecer a los grandes propietarios, que qué es esto de bailar el son de las grandes inmobiliarias si aquí habíais firmado un acuerdo para bajar los precios del alquiler. Van a intentar doblarnos el brazo, pero ya te digo yo que no lo van a conseguir", ha dicho esta mañana Pablo Iglesias en una entrevista en TVE.

Ha insistido Pablo Iglesias en que la nueva ley de la vivienda saldrá adelante y que finalmente habrá acuerdo: "Va a salir adelante. Es un acuerdo de Gobierno firmado en público. Si el PSOE saca su reforma con los votos del PP, será todavía más cercano que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta".

"Los incentivos fiscales es que con el dinerito de los ciudadanos lo que hacemos es pagar a los grandes propietarios", ha continuado.

La propuesta escrita presentada por el Ministerio de Transportes, basada en incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar el alquiler, ha provocado el rechazo expreso en Unidas Podemos, que acusa a los socialistas de no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el alquiler con control de precios y obligaciones a grandes propietarios.

No ha sido el único representante del socio minoritario que ha lanzado un aviso claro a los socialistas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado al respecto que "lo que se firma es palabra sagrada", y ha dejado claro que solo podría salir adelante con el apoyo del PP, lo que significaría, ha dicho, un "cambio de socio". "No se puede incumplir un acuerdo de gobierno que supone la esperanza para millones de españoles". "Si todos respetamos el acuerdo, no habrá ruidos, ni tensiones", ha zanjado.