Margarita Robles habla sobre la salida de Iglesias y el posible relevo de Belarra: "Solo conozco sus tuits"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado muy claro que no le ha gustado nada la forma en que ella y los ministros socialistas del Gobierno se enteraron de la salida de Pablo Iglesias: "Quizá habría sido bueno que esa decisión personal, muy respetable, no la hubiera hecho en la forma en que lo ha hecho, porque el Gobierno es un equipo y nos habría gustado entenarnos de otra forma y no por la prensa", ha reconocido tras participar en un acto de su departamento en Salamanca.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estuvo este jueves en Hoy por Hoy y también reconoció que le sorprendió más "la salida de Iglesias que las elecciones en Madrid" y también señalaba que se enteró por la prensa: "Nos quedamos todos 'chocaos' (sic). Me enteré por los medios, creo que lo dieron ustedes. Sánchez se enteró esa misma mañana de la decisión de Iglesias. Yo lo hubiese gestionado de otra manera".

Robles también ha hablado del poco entusiasmo que le suscita saber que Ione Belarra es la persona elegida por el líder de Podemos para incorporarse al ejecutivo con rango de ministra: "No la conozco más allá de sus tuits pero si ahora finalmente es ministra la podremos juzgar por la gestión, que yo hasta ahora solo conozco sus tuits".