El mensaje de Tamara Falcó a Pablo Iglesias que provoca un silencio incómodo

Tamara Falcó participa semanalmente en una tertulia en El Hormiguero. En esa mesa redonda que comparte con Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val se habla de todo tipo de cuestiones, desde temas personales hasta política, pasando por multitud de asuntos de actualidad. Este jueves por la noche, el presentador, Pablo Motos, puso sobre la mesa la candidatura de Pablo Iglesias a presidir la Comunidad de Madrid y la marquesa de Griñón quiso mandar un mensaje al líder político: "Podemos, en Madrid no te queremos", dijo.

Durante unos segundos solo sonó la risa de una de las hormigas y el "ooohhh" de la otra. Y al cabo de un rato, Pablo Motos dice "habrá gente que..." y completa la frase Nuria Roca que afirmó que "habrá gente que sí", mientras comenzaban a sonar aplausos de fondo dejando atrás un momento un tanto incómodo.

También se habló durante el programa de las declaraciones de Íñigo Errejón en el Congreso en las que reclamaba una política que tenga en cuenta la salud mental. Todos los colaboradores coincidían en que si ya existía este problema antes de la pandemia, ahora se hace más necesario que nunca.

La hija de Isabel Preysler contó que acudió al psicólogo hace unos años "porque comía mucho": "Al final salieron un montón de cosas que no sabían que estaban ahí. El duelo de cuando murió mi padrastro no lo había pasado, por ejemplo. Fui a terapia, lidié con ella y me enseñaron unos ejercicios para que no me doliese tanto", compartió en el programa. Por eso, considera que "la vida es dura para todos": "Aunque mi familia tenga dinero, lo de la salud mental debería de ser una prioridad en la Seguridad Social".