"El que me tengo que exigir soy yo, porque está claro que la responsabilidad a partir de ahora es mía", remarcó este sábado Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ya dentro del esprint de once jornadas por ser campeón de Liga, en las que asume toda la presión, mientras aguarda este domingo al Alavés.

"Siento que el equipo está dando absolutamente todo. De parte del físico, la intención, la búsqueda, el querer hacer... Un diez. Porque van detrás de todas las ideas que les proponemos. El que me tengo que exigir soy yo, porque está claro que la responsabilidad a partir de ahora es mía", expresó durante la rueda de prensa telemática.

Su autocrítica fue insistente: "El que tengo que mejorar y crecer soy yo para que ellos (los jugadores) terminen respondiendo como lo vienen haciendo desde el inicio. Soy yo absolutamente. El primer paso importante para adelante es crecer yo primero". "No buscamos excusas", proclamó antes, cuando fue preguntado por la Covid-19.

La lucha por el título

El Atlético es el líder de la Liga las últimas quince jornadas, con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona, pero, a la vez, con nada más dos triunfos en las últimas seis citas. Ha perdido once de los últimos 24 puntos disputados en las ocho jornadas más recientes.

"En las tres partes que tiene el torneo, tuvimos una muy buena, una irregular, en la intermedia, y ahora empieza la parte final, donde buscaremos como siempre exigirnos al máximo, sobre todo desde mí, para buscar las mejores alternativas que podamos tener para que ellos puedan responder de la mejor manera", abundó Simeone.

"Quedan once partidos, un montón, habrá que ir partido a partido más que nunca, buscando encontrar en cada encuentro la mejor solución", apuntó de nuevo hacia él, mientras ve a sus jugadores con "entusiasmo, con ilusión y enfocados al partido del Alavés" de este domingo en el Wanda Metropolitano, crucial para su liderato.

El partido ante el Alavés

En el once, Simeone contará previsiblemente con Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier, José María Giménez, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Yannick Carrasco, en la defensa, si es que hay descanso de inicio para Stefan Savic, el más titular de todos en la zaga este curso; Marcos Llorente, Koke Resurrección y Thomas Lemar, en el medio campo; y Ángel Correa y Luis Suárez, en la delantera.

Saúl Ñíguez será suplente. "No" lo considera prescindible Simeone: "Tenemos una plantilla muy grande, futbolistas que han crecido también en esa posición y la competencia se eleva. No tengo ninguna duda, lo he dicho en montones de oportunidades y lo he remarcado con hechos, de la importancia que tiene para nosotros".

También empezará en el banquillo Moussa Dembélé. "La cantidad de minutos no es lo importante en los equipos importantes, es la calidad de minutos, y ojalá que en eso, sean 90, 60 o 10, Dembélé nos pueda dar lo que esperamos", explicó Simeone, mientras dirige toda la presión hacia él, enfoca al Alavés e insiste en la Liga.