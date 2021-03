"No vuelvas a irte, papá": Ibrahimovic rompe a llorar en rueda de prensa tras su vuelta a la selección sueca

El jugador sueco Zlatan Ibrahimovic del AC Milan derramó algunas lágrimas de orgullo cuando regresó a la selección de Suecia después de una ausencia de cuatro años para los partidos de clasificación de cara a la Copa del Mundo. El futbolista contó que su hijo no quería que se fuera de casa para unirse al equipo de Janne Andersson.

El jugador de 39 años, que abandonó el fútbol internacional después de la Eurocopa 2016, se emocionó cuando le preguntaron qué pensaban sus hijos, Maximilian, de 14, y Vincent, de 12, sobre su decisión de responder nuevamente a la llamada de su país y regresar al escenario mundial.

"Vincent lloró cuando se lo dejé", comentó Ibra en una conferencia de prensa antes de derramar algunas lágrimas al sentir la emoción de regresar al equipo de la selección nacional en su primera reunión con los medios desde su concentración junto al entrenador Andersson.

Ibrahimovic se emociona al hablar de su hijo.



Zlatan vive sólo en Milán y cada vez que regresa a Suecia su hijo le pide llorando que no se vuelva a ir.



El máximo goleador de todos los tiempos de Suecia, con 62 goles en 116 partidos, dijo en una entrevista a un medio sueco a finales de 2020 que quería poner fin a su exilio internacional. El técnico Andersson no se lo pensó dos veces y voló rápidamente a Milán para resolver los términos del regreso del excapitán.

El "orgullo" de jugar con la selección

"Jugar en la selección nacional es lo más grande que puedes hacer como futbolista y dentro de mí creo que puedo ayudarlos, creo que puedo hacer algo", detalló Ibra.

"Tengo la oportunidad ahora de jugar para mi país y lo hago con honor, pero no se trata solo de eso, parece que solo estoy feliz de estar aquí ..., pero estoy aquí para obtener resultados. Para traer resultados para el entrenador y mis compañeros y para todo el país. Por mucho que hable aquí, si no traigo resultados, aquí no significa nada", puntualizó Ibrahimovic.

Suecia recibe a Georgia en su primer partido de clasificación para la Copa del Mundo de 2022 este jueves. Después se enfrentará a Kosovo tres días después y terminará con un amistoso contra Estonia.