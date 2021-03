Desde Irene Montero a Terelu Campos: las redes reaccionan al sobrecogedor documental de Rocío Carrasco

Telecinco ha estrenado este domingo los dos primeros capítulos de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Un documental, protagonizado por Rocío Carrasco, en el que la colaboradora de televisión narra su historia en busca de "justicia y que se sepa de verdad". Una entrevista en la que ha recordado, entre otras cosas, "el infierno" que vivió junto a Antonio David Flores y cómo este la machacó tanto física como psicológicamente durante años: "Hubo alguna agresión verbal, de inútil, de no sirves para nada, estás gorda, eres tonta… y ya no es la palabra, es la forma".

La colaboradora también ha hablado sobre su relación con sus hijos a día de hoy y sobre cómo estos acabaron odiándola por culpa de la que fuera su pareja: "Él aprovechaba para insultarme, me increpaba, decía 'te los voy a quitar y te van a odiar, hija de puta". Una serie de actuaciones mediante los que, tal y como explica Rocío Carrasco, consiguió cortar el vínculo materno entre sus hijos y ella: "Me lo quitó porque es una persona que ha ido proclamándose de padre modélico pero a él solo le importa él, nada más".

Irene Montero, sobre el documental: "Es el testimonio de una víctima de violencia de género"

Por esa misma razón, y cuando recibió la noticia de que su hija participaría como defensora de su padre en Gran Hermano VIP, Rocío Carrasco reconoce que intentó suicidarse: "Se me pasaron por delante los 20 años que he sufrido por la cabeza, pero con el elemento de ver a mi hija en un plató de televisión defendiendo a su padre. Yo no quería volver a sentir miedo y vergüenza ni volver a sentirme cuestionada por todo el mundo otra vez, no quería seguir viviendo en esas circunstancias".

Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan. — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Una serie de declaraciones que han conmocionado tanto a los millones de personas que han seguido el documental en directo como a quienes lo han comentado a través de las redes sociales. Entre las distintas reacciones al documental podemos encontrar la de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, quien reconoce que el testimonio de Rocío Carrasco es "el de una víctima de violencia de género": "Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo".

La violencia machista la ejercen los maltratadores contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Aprovechando este primer tuit, la ministra ha recordado que una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. También que no existe un perfil de mujer maltratada y que es muy importante arropar a aquellas mujeres que dan el paso de contar su experiencia: "Es fundamental para su proceso de reparación, pero también tiene un efecto colectivo de concienciar y protegernos de la violencia machista".

No se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas. — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Desde Adriana Lastra hasta Terelu Campos: las redes reaccionan al documental

Irene Montero no ha sido la única política que ha reaccionado al documental de Rocío Carrasco. Mientras que Adriana Lastra ha recordado que el testimonio de la colaboradora de televisión tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género, Íñigo Errejón ha recordado la figura de Ana Orantes y ha hecho énfasis en la necesidad del feminismo para que este tipo de situaciones no se vuelvan a vivir.

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1 — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021 Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista. Un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda. Igual que lo hicieron con Ana Orantes. Igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres. Por eso es tan necesario el feminismo #YoSíTeCreo — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 22, 2021

Unos testimonios entre los que también destacan algunos como el de Terelu Campos. Tras la emisión del programa, la presentadora de televisión ha asegurado que ha vivido una de las peores noches de su vida: "El conocimiento de lo que ocurría y ha ocurrido no me quita el inmenso dolor de verte. Te quiero con mi vida y te agradezco q hayas decidido q te escuchen... al menos escucharte".