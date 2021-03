"Me agarró del pelo y me dio con la cabeza en la mesa": el testimonio de Rocío Carrasco sobre Antonio David

"Él tenía una cara de puertas para dentro y otra cuando había cámaras". Rocío Carrasco ha revivido este domingo los primeros años de relación con su ahora exmarido Antonio David Flores en el primer episodio de Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Un documental, emitido en Telecinco, en el que la colaboradora de televisión narra su historia frente a las cámaras de televisión en busca de "justicia y que se sepa de verdad". Desde la relación actual con sus hijos hasta el "infierno" que vivió junto al que fuera su pareja.

Entre otros periodos de su vida, Rocío Carrasco ha recordado el momento en el que tuvo un grave accidente de moto con una amiga y cómo fue su vida a partir de entonces. Un periodo, en el que no pudo valerse por sí misma debido a las consecuencias del accidente, en el que comenzaron las primeras agresiones verbales por parte de su pareja, tal y como ha asegurado frente a las cámaras de Telecinco: "Yo no me podía mover con soltura, no me podía quedar sola y necesitaba alguien que me ayudara a ducharme".

Rocío Carrasco recuerda las agresiones verbales de Antonio David: "No era la palabra, sino la forma"

A pesar de que Rocío Carrasco decidió recuperarse del accidente en la casa de unos amigos, la colaboradora de televisión recuerda que Antonio David no tuvo ningún reparo en agredirla verbalmente frente a ellos: "Recuerdo que me llamó inútil, me decía que no servía para nada". Pero no solo eso. Dado que durante aquella época había engordado porque no podía moverse, Rocío recuerda que Antonio David no paraba de llamarla gorda y de propinarle todo tipo de insultos: "Puede parecer una tontería, pero ya no es la palabra, sino la forma".

Más adelante, las agresiones verbales se volvieron físicas, tal y como ha explicado la protagonista del documental. A pesar de que no recuerda qué fue lo que desencadenó el ataque, Rocío Carrasco recuerda que Antonio David le tiró fuertemente de los pelos: "En ese momento siento que se quiero ir a mi casa y, por otro lado, que quiero reventarle. Pero no haces ninguna de las dos cosas". De hecho, y cuando todo se calmaba, Roció Carrasco se cuestionaba si era ella la que estaba haciendo mal las cosas.

Rocío Carrasco recuerda el momento en el que Antonio David le agarró del pelo y le dio con la cabeza en la mesa

Durante la entrevista, Rocío Carrasco también ha recordado el momento en el que Antonio David Flores se saltó el arresto domiciliario. A pesar de que tenía que haber dado la dirección en la que estaba viviendo, Rocío Carrasco asegura que nunca lo llegó a hacer. Por esa misma razón, y en cuanto la Guardia Civil descubrió que no estaba en su vivienda, Antonio David entró "como una furia en casa", tal y como recuerda una amiga de la familia.

A pesar de que Rocío Carrasco trató de calmarlo, Antonio David no entraba en razón. De hecho, la mujer recuerda que su por aquel entonces pareja volvió a agarrarle del pelo y darle con la cabeza contra la mesa: "Subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría. Me decía que no le merecía la pena estar conmigo, que era todo mi culpa...". A pesar de ello, era reconoce que terminaba justificando lo que hacía y lo dejaba pasar: "Lo achaco a que en aquella época lo daba todo por bueno".