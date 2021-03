Verónica Forqué abronca a un reportero de Telecinco y el final ya es historia de Twitter

Verónica Forqué ha sido una de las protagonistas de este fin de semana por el desencuentro que protagonizó con un reportero de 'Viva la vida', el programa de Telecinco que presenta Emma García.

Todo ocurrió en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. La actriz se disponía a coger un vuelo a Tenerife porque esos días se representaba en la isla la obra de teatro con la que ahora mismo está de gira. Sin embargo, perdió su salvoconducto para poder viajar y el reportero quiso hacer su trabajo en el momento menos oportuno.

"No es el momento. Go Away", dijo Forqué cuando vio que el periodista se acercaba para hacerle las preguntas pertinentes. Al ver que insistía, la actriz montó en cólera y lo echó del espacio en el que estaba ella: "¿Tú entiendes el español? Go, go, go. Tengo muchos problemas con los billetes".

No es la primera vez que una celebrity tiene este tipo de altercados con la prensa. Lo que no suele pasar es lo que sucedió a continuación. Y es que el reportero intentaba hacer su conexión a cámara cuando Verónica Forqué apareció más relajada y con ese humor suyo tan característico. Apenas habían pasado unos segundos y la situación dio un cambio radical. Y este fue justamente el momento que conquistó de inmediato a las redes sociales.

"Ya se me ha pasado el mal humor", anunció, metiéndose en el plano del periodista de 'Viva la vida' y explicando la razón de su enfado. "No tengo el papelito para que me dejen volar. Tengo en Tenerife función y tenía el justificante, pero lo he perdido. Ahora estoy esperando a que mi representante me lo vuelva a mandar".

Se trata de un encuentro surrealista que no tardó en viralizarse en redes sociales. "Por algo Verónica Forqué siempre ha sido mi actriz española favorita", "es una fantasía de mujer", "cómo ser icónica en un minuto" o "lo mejor de este domingo" fueron algunas de las muchas frases que pudieron leerse en Twitter. Estos fueron algunos comentarios más destacados de la red social:

“ Tu estrés no me pertenece” lo mejor de este domingo Verónica Forque pic.twitter.com/pI7l2Tt2j2 — YEPES (@YEPES7) March 21, 2021

Verónica Forqué siendo icónica en 1 minuto: pic.twitter.com/fSpVNilyBf — Ana Sabe Volar (@anasabevolar) March 21, 2021

Por algo Verónica Forqué siempre ha sido mi actriz española favorita. Me da tantos buenos momentos en la ficción como en la realidad. No le gana nadie en espontaneidad y gracia. Nunca olvidaré el abrazo tan fuerte y cariñoso que me dio cuando la conocí en persona. Es familia. — Pedro J. García (@fuertecito) March 21, 2021

ahora sabemos que Verónica Forqué en lqsa hacía de ella misma... pic.twitter.com/gyDBO8xpNO — Dant Bartouxs (@xyzows54) March 21, 2021