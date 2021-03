Mercedes no parece estar al nivel de las últimas temporadas, en las que se ha llevado de calle tanto el mundial de pilotos como el de constructores. Quedó patente en los test de pretemporada que se celebraron en Baréin entre el 12 y el 14 de marzo.

En esas jornadas no se plasmó la enorme superioridad que la escudería ha demostrado en las últimas campañas. El primer día, Lewis Hamilton solo pudo tener el décimo mejor tiempo. Y aunque en la segunda jornada el más rápido fue Valtteri Bottas, en la última jornada su compañero acabó quinto y bastante lejos del Red Bull de Max Verstappen.

El responsable de la escudería alemana, Toto Wolff, ha explicado las razones del rendimiento de su equipo en los test. "Tenemos algunos problemas que nos gustaría resolver, así que estamos peor preparados que en temporadas anteriores", ha señalado en declaraciones que recoge 'Car and Driver'.

Wolff no oculta que el equipo de Mercedes no ha descubierto todavía completamente el comportamiento del W12, el nuevo monoplaza de la escudería para el Mundial 2021, un problema para el que los tres días de trabajo en Baréin no parece haber sido suficiente para la escudería.

A su juicio, el monoplaza todavía es difícil de controlar y tiene un comportamiento "muy inestable", sobre todo cuando hay viento racheado en la pista. De todos modos, reconoce que, como apuntan en otras escuderías para explicar los malos resultados de Mercedes, sus pilotos rodaron con "alta carga de combustible" en las pruebas, lo cual dificultó que terminaran registrando mejores tiempos que sus competidores.

Todo quedará aclarado a partir del 26 de marzo, cuando se empezarán los entrenamientos oficiales del GP de Baréin, la primera prueba del Mundial 2021 de Fórmula 1.