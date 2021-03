El insólito error de Camerún: no convoca a una de sus estrellas tras enviarse a sí misma la citación

Toni Conceiçao, el seleccionador portugués de Camerún, quiere doblete en 2022, la Copa Africana de Fútbol (CAF) y el Mundial de Qatar. "Queremos llegar al mundial y, si es posible, ganarlo", aseguró.

Este 27 y el 30 de marzo, el conjunto camerunés se medirá a Cabo Verde y Ruanda, respectivamente, en la fase de clasificación de la CAF y no podrá contar con algunos futbolistas que juegan en Europa por las cuarentenas posteriores impuestas por la COVID, motivo por el que el luso apela a "la solidaridad" de los clubes.

El error con Choupo-Moting

En la Federación de fútbol de Camerún ha pasado algo insólito en el mundo del deporte. El equipo no podrá contar con uno de sus delanteros estrella y habituales en el conjunto, el jugador del Bayern Eric Maxim Choupo-Moting.

La ausencia del jugador no será por decisión del seleccionador ni por lesión o sanción. El futbolista no está convocado, simplemente, porque no le llegó el correo electrónico, según ha desvelado el diario alemán ‘Bild’.

"El delantero, nacido en Alemania, no está convocado porque la Federación camerunesa se envió el correo de citación a sí misma. Se trata de un error absurdo del organismo camerunés que no contará con él para los dos partidos de clasificación para la Copa de África”, sentenció.

⚽ Choupo-Moting no llegó a enterarse de su convocatoria con Camerún 🇨🇲 al no recibir el email de la federación camerunesa.



Choupo-Moting, de 32 años, salió de las canteras de clubes alemanes. Sin embargo, en la absoluta decidió jugar en la selección de su país de origen. El jugador cuenta con 53 partidos con la camiseta camerunesa, ha participado en dos Mundiales (Sudáfrica y Brasil) y ha marcado 13 goles con Camerún.

Vuelta del entrenador a su país

A juicio de Conceição, Carlos Queiroz fue el que revolucionó el método en los banquillos de Portugal para que, posteriormente, numerosos entrenadores lusos dirigieran los vestuarios de decenas de equipos de todo el mundo.

Como portugués, el seleccionar de Camerún volvería, una vez concluido el ciclo en la selección africana, a su país natal, ya que el equipo de su corazón es el Braga, donde debutó a los 12 años.