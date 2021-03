Pedri: "Le estoy muy agradecido a Koeman, gracias a él estoy en la Selección"

Pedri González, futbolista canario de tan solo 18 años, ha hablado este martes desde la concentración de la selección española de fútbol, primera vez que acude como internacional de la selección absoluta.

El jugador del Fútbol Club Barcelona ha dejado claro en rueda de prensa lo agradecido que está al técnico holandés Ronald Koeman. "Apostó por mí desde el primer día, ha demostrado que le gusta la gente joven y le estoy muy agradecido porque si no me hubiese puesto no estaría aquí".

Sobre el futuro del técnico del Barça habló también en 'El Larguero' otro joven futbolista que está cuajando una gran temporada este año, el zaguero Óscar Mingueza.

"Se ha visto que el equipo ha mejorado. Al equipo le costó un poco empezar pero ahora ha cogido buena dinámica. Yo creo que este equipo necesitaba tiempo y para el año que viene espero que siga y estoy muy contento con todo lo que me ha dado a mí, la verdad", dijo en la entrevista con Manu Carreño.