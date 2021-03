"Lo de 'Spain is different' ahora es literal": el monólogo de Buenafuente sobre el turismo internacional

Spain is different es, sin duda alguna, uno de los eslóganes más famosos de la historia de España. Un lema, que formaba parte de la campaña turística ideada en los años 60 por Manuel Fraga, que vendía España al resto del mundo como un destino exótico en el que los turistas internacionales podían encontrar vacaciones de todo tipo. Un mensaje que ha trascendido hasta nuestros días, donde todavía son muchos los que recuerdan aquella campaña que abrió las puertas de España a todo el mundo.

Entre ellos Andreu Buenafuente, quien ha asegurado que, varias décadas más tarde, lo de Spain is different se ha convertido en literal. Todo ello como consecuencia de la última controversia en torno al hecho de que los españoles y españolas no podamos movernos por el país durante el puente de San José y la Semana Santa, pero los turistas internacionales sí. Una decisión que ha provocado la llegada de personas procedentes de otros países como Francia y Alemania mientras los españoles y españolas no podemos salir de nuestras comunidades autónomas.

Buenafuente valora la llegada del turismo internacional y la última medida del Gobierno

En primer lugar, Buenafuente ha recordado a la audiencia que a día de hoy tan solo te puedes mover por España si eres extranjero o, en tono sarcástico, si eres diputado de Ciudadanos. Después de poner a la audiencia en contexto, el presentador de Late Motiv ha explicado que la mayoría de ellos están llegando por el éxito de los planes vacacionales como el que te permite visitar todos los lugares en los que hay mociones de censura: "No te lo acabas".

De hecho, el humorista propone hacer una caja de experiencias que se llame La moción es bella, en la que los turistas internacionales pueden encontrar actividades como "echar al Gobierno con encanto". Después de bromear sobre las distintas actividades del turismo internacional a su llegada a España, Buenafuente se ha hecho eco de las últimas declaraciones de la ministra Reyes Maroto, quien ha asegurado recientemente que la llegada de turistas procedentes de otros países no es un elemento de riesgo en lo que a la propagación de la COVID-19 se refiere: "Yo ya me he quedado tranquilo".

La campaña disuasoria de Late Motiv para evitar un repunte de casos

Segundos más tarde, el presentador ha dado paso a un vídeo para conocer las razones del turismo extranjero para visitar España. Concretamente las declaraciones de una joven que aseguraba que venía a España para beber alcohol, comer tapas e irse de fiesta. Tras estas declaraciones, Buenafuente ha pedido a los museos de Madrid que se preparen para lo que se les viene próximamente: "Que se preparen los museos de Madrid, que van a arrasar".

Por último, y a pesar de que los turistas internacionales hayan decidido visitar nuestro país por su patrimonio cultural, el equipo de Late Motiv ha preparado una campaña disuasoria para que se queden en casa para evitar un repunte. Una campaña de turismo diferente en el que nos presentan el arte a través del Ecce Homo de Borja o la gastronomía mediante el famoso León come gamba de Masterchef.