Cinco años de la muerte de Johan Cruyff: así recuerdan las redes al hombre que cambió el fútbol

5 años sin la presencia de Johan Cruyff. pic.twitter.com/vhoojbLbwT — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) March 24, 2021

Johan Cruyff brilló en el Barcelona, como jugador y como DT, donde estuvo al mando de uno de los equipos más recordados en la historia culé. Con esta imagen lo recuerda el Blaugrana. pic.twitter.com/nimZCydTy3 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 24, 2021

🤩 @JohanCruyff cautivó al mundo con su alucinante talento y su comprensión única del juego. Rendimos homenaje al genio holandés en el quinto aniversario de su fallecimiento🧡@OnsOranje | #WorldCup pic.twitter.com/HV91VEUBqz — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 24, 2021

Tu legado perdurará para siempre. 5 años sin ti. 5 años echándote de menos. No olvido nada de lo que me dijiste, tal y como me pediste. @JohanCruyff @FundacionCruyff ❤️ pic.twitter.com/uxIK2Llva6 — Òscar García Junyent (@oscargarciaj) March 24, 2021

🧡Extraordinario jugador y entrenador, y un revolucionario... hoy hace cinco años que el fútbol perdió a un hombre cuyo legado e influencia vivirá para siempre ♾



🙇 Rendimos homenaje al añorado @JohanCruyff 🇳🇱@OnsOranje | @AFCAjax | @FCBarcelona_es



👉🏾https://t.co/qANV2EWHoZ pic.twitter.com/7i6vBMAnso — FIFA.com en español (@fifacom_es) March 24, 2021

😢 Hoy se cumplen 5⃣ años del fallecimiento de Johan Cruyff



🏆 Como futbolista destacan las 3⃣ Copas de Europa que ganó con el @AFCAjax



🔵🔴 Como técnico logró la primera Copa de Europa del @FCBarcelona, dejando un legado en el equipo culé pic.twitter.com/yJFURW359T — Post United (@postutd) March 24, 2021

Cinco años sin Johan Cruyff. Y cuatro fotos suyas en La Condomina (1973). pic.twitter.com/feXSZdUFid — Manuel Segura Verdú (@manuelsegura) March 24, 2021

La obsesión de Johan Cruyff con los triángulos 👇 pic.twitter.com/Dy6nII264d — The Coaches\' Voice en español (@CoachesVoice_es) March 24, 2021

SOBRE JOHAN CRUYFF



"Escriure sobre @JohanCruyff és una manera de tornar-li tots els favors que ens va fer a molts periodistes"



"Avui dia el llegat del #cruyffisme transcendeix el llegat de Cruyff, no hi ha cosa igual amb altres futbolistes com Pelé o Maradona"



🗣️ RBesa. pic.twitter.com/Pv6RBX1qXK — Què T\'hi Jugues (@QueThiJugues) March 24, 2021

Johan Cruyff no solo me enseñó a amar el fútbol, también a entenderlo. Me acuerdo de tí cada día de mi vida Johan, porque tú formas parte de nuestro escudo. T\'estimo 🔵🔴 pic.twitter.com/y8ZyBE7rFZ — R a C h E l🎗 (@RaChElCaReY15_G) March 24, 2021