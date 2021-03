Tebas: "Si fuera el asesor de Messi le diría 'debes hacer todo lo posible por quedarte en el Barça'"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró partidario de la renovación del delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi, aunque afirmó que el valor de LaLiga Santander no puede depender de un único jugador, y descartó grandes fichajes el próximo verano como los de Kylian Mbappé o Erling Haaland.

"Deseo que Messi se quede. Es el mejor jugador de la historia. Si está pensando en sus últimos años de fútbol debe seguir vinculado a la marca FC Barcelona. Empezó en el Barcelona y creo que debería seguir en el Barça. Si fuera su asesor le diría 'debes hacer todo lo posible por quedarte en el Barça'. Irse al PSG o City van a diluir su marca", manifestó.

En la firma de un acuerdo con la Junta de Andalucía en Málaga, Javier Tebas se extrañó de que la prensa hable de la posibilidad de que Mbappé o Haaland fichen por el Real Madrid o el FC Barcelona en el mercado estival. "Descarto grandes fichajes. No podemos decir que viene Mbappé o Haaland. Eso no se pueda dar. ¿Venir a España? A jugar al golf, sí", bromeó el presidente de la patronal.

Tebas insistió en destacar que la salud de la Liga española queda al margen de la fuga de talento. "Se fueron Neymar y Ronaldo y no he visto que las ligas francesa o italiana sean las mejores de Europa. Las competiciones no dependen tanto de tus jugadores. Un jugador no te debe marcar el rumbo de tu competición. Estábamos en negociaciones con ESPN para América y no me preguntaron si seguía o no Messi", subrayó.

Acerca de la vuelta del público a los estadios, insistió en que dependerá de la evolución de la situación sanitaria en el país. "Vamos a ver cuál es la evolución de la pandemia, estamos esperando a ver los datos tras la Semana Santa y ojalá que en la tercera semana de abril o la primera de mayo podamos entrar", deseó.

En este sentido, afirmó que LaLiga no se saldrá de los criterios que se están aplicando en las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad. "Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias son las aglomeraciones a la entrada y salida de los estadios. Hechos como el del derbi sevillano no ayudan. Es el Estado de las Autonomías. Si es incoherente lo que está pasando algo habrá que cambiar. Yo no lo puedo solucionar", justificó.

"Perdemos 1.000 millones y lloramos poco"

Según un reciente informe de la consultora PwC, el impacto de la pandemia en el fútbol profesional fue de 2 000 millones de euros desde el 14 de marzo, fecha de declaración del estado de alarma, hasta el final del curso 2019-20. "Y en neto tenemos unas pérdidas de 1 000 millones de euros, y lloramos poco", señaló Tebas.

A su juicio, el uso del sistema de videoarbitraje (VAR) "en términos generales es positivo", aunque lamentó la polémica por la diferente interpretación con el uso de las manos. "Eso lo tenemos que corregir porque está provocando mucha desazón en los clubes. Me consta que se está trabajando en esa cuestión para unificar criterios", señaló refiendo una conversación con el presidente del CTA, Carlos Velasco Carballo.

Por otro lado, dijo que "no se ha contemplado" aplicar 'concentraciones cuarentena' como se plantea Alemania por la COVID-19. "Alemania tiene un repunte elevado, que está por encima de la media española, y ha tomado medidas de confinamiento duras para esta Semana Santa. El año pasado preparamos el tema de la concentración, pero ahora no lo tenemos previsto. En el caso de que en algunas Comunidades no se pudiese ni trabajar se aplicarían medidas de emergencia, pero no va a ser necesario", aseguró.