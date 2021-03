Eva Sannum se sincera: las fotos que le robaron y lo que consintió al callarse tras su relación con el rey

Era el año 2001, Felipe de Borbón anunciaba su ruptura con la modelo noruega Eva Sannum a la vez que confirmaba su relación hasta entonces no reconocida. El noviazgo no generó mucha simpatía entre los círculos más conservadores, por lo que se convirtió en una especie de secreto a voces. Hasta ahora, Eva solo se había pronunciado para hablar del acoso que sufría por parte de la prensa pero ha roto su silencio con una entrevista al diario noruego ‘Aftenposten’, donde se ha decidido a hablar de su relación con el ahora Rey de España y a opinar sobre la entrevista realizada por Oprah Winfrey a los duques de Sussex.

La exmodelo noruega ha pasado de criticar duramente a la prensa a trabajar para que la gente comprenda su funcionamiento en la agencia Sannum & Bergestuen, encargada de comunicación y conocimiento de los medios. “En muchos sentidos fue un proceso de limpieza. Comprendí mejor que tienen un trabajo que hacer, que no son necesariamente personas estúpidas. Era la oportunidad de poder contribuir después de haber experimentado la influencia de la prensa como pocos”. Ahora tiene su propio negocio.

Una vida llena de limitaciones

Cuando terminó su relación con el entonces príncipe de España, decidió no comentar nada en la prensa porque nunca se había hablado realmente de esa relación: “Tal vez fui un poco terca, quizá debería haber hecho una declaración. Cuando eliges no comentar nunca nada, como fue mi caso, se dan por verdad cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La gente probablemente piensa que me perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones”.

Ella siempre trató de ser cauta con la prensa y su papel siempre fue muy discreto. Eran muchos los que pensaban que se convertiría en reina de España, periodistas de todo el mundo hicieron turnos fuera del bosque de St. Hanshaugen en Oslo, donde había alquilado una habitación en un apartamento. Eva Sannum siempre salía en las fotos con el pelo recogido corriendo hacia la escuela, nunca sonreía y siempre miraba al suelo. “Me robaron fotos de un álbum privado y dijeron que yo las había filtrado (...) Decidí desde el principio no mirar nunca a la cámara de los paparazis. No quería que nadie pensara que me gustaba que me fotografiaran. Durante un tiempo, consideré usar la misma ropa todos los días".

"Me siento identificada con Meghan Markle"

Cuando vio la entrevista a los duques de Sussex, Eva aseguró identificarse con Meghan Markle. “Veníamos de algo completamente diferente, empezamos a formar parte de una familia muy especial. Como muchos han señalado, tal vez Enrique debería haberle informado sobre eso”, explica Sannum. Aseguró no haber recibido nunca un entrenamiento durante el tiempo que se relacionó con la realeza y tal vez hubiera sido necesario que alguien le explicara cómo funcionaba todo.

Ahora vive en Oslo con su actual pareja, Torgeir Vierdal, junto con sus hijos de 10 y 13 años, lejos quedan aquellos años en los que pudo soñar con ser reina de España. “Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia mía de España. Puede parecer un poco arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención”, explica la exmodelo noruega, quien prefiere no dar demasiada importancia a su pasado con la realeza. “Estoy muy contenta de no haberme convertido en reina”.