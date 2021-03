"Me dejaba más de 100 euros al mes en velas": Beatriz Montañez enseña la cabaña en la que vive

Hace ya varios días, concretamente una semana, la periodista Beatriz Montañez explicaba en Hoy por Hoy que llevaba cinco años viviendo en soledad en pleno bosque sin más proximidad que la de la naturaleza. Pese a que muchos pensaban que podía tenerlo todo, ya que era parte fundamental de uno de los programas más exitosos de la televisión, la también presentadora decidía iniciar una nueva aventura para encontrar lo que no tenía: "Necesitaba silencio, necesitaba saber cuál era el camino".

Desde entonces, Montañez lleva cinco años en una cabaña viviendo de los ahorros generados tras su fugaz paso por la televisión: Tras la repercusión de esta entrevista, muchas han sido las personas que se han interesado sobre la nueva vida de la presentadora. Por esa misma razón, un equipo de La Sexta ha visitado la cabaña en la que vive para conocer un poco más sobre su nueva vida y sobre cómo es su día a día alejada de la gran ciudad.

Montañez reconoce que se gastaba más de 100 euros al mes en velas

A pesar de que en la gran ciudad contaba con todas las comodidades del mundo, la periodista reconoce que se marchó al bosque porque había algo en su interior que no estaba funcionando: "Para saber cuál era mi meta tenía que parar y preguntarme qué era lo que quería". Después de cinco años en la cabaña, la periodista asegura que es mucho más feliz ahí que en una casa de 200 metros cuadrados. Sin embargo, Montañez recuerda que sus inicios no fueron sencillos.

Entre otras cosas, recuerda que se pasaba hasta una hora calentando cubos y cubos de agua para poder lavarse lo básico. También que estuvo viviendo un año y medio con velas, ya que por aquel entonces no había electricidad. Pasado ese primer año, y después de gastarse más de 100 euros mensuales en velas, la periodista acabó instalando un equipo fotovoltaico para facilitar su día a día porque era mucho más rentable a la larga.

"Cuando pensaba que lo sabía todo, empecé a coger hierbajos y caí enferma cuatro días"

Sin embargo, Beatriz Montañez sigue trabajando a diario la tierra en la que vive. Entre otras cosas, la periodista explica que guarda una hora o una hora y media a cortar leña con distintos fines. De esta manera, y a pesar de que a día de hoy goce de más facilidades que cuando llegó a la cabaña, la presentadora explica que se mantiene conectada a la naturaleza las 24 horas del día: "Escucho a los pájaros y el fluir del río continuamente".

Pero no todo ha sido un camino de rosas. La escritora explica que ha pasado un par de momentos de fiebres muy alta: "Cuando pensaba que lo sabía todo, empecé a coger hierbajos y caí enferma cuatro días". Con el paso del tiempo, la periodista ha comprendido mejor todo lo que le rodea y ha conseguido adaptarse al mismo. A pesar de que reconoce que echa de menos no tener sexo, Montañez reconoce que está siendo una aventura que le está ayudando a comprender su camino: "A veces hay que dar dos pasos hacia atrás para dar uno adelante". Respecto a la pregunta sobre si volverá algún día a la ciudad, Montañez no lo tiene muy claro. Y es que, aunque los primeros meses fueran muy duros, la periodista ha conseguido adaptarse con el paso del tiempo a esta nueva vida.