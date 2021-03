"Ojalá pidan perdón": Irene Montero critica a Antena 3 por "blanquear" el ataque machista a Yolanda Díaz

Hace apenas unos días, concretamente el pasado lunes, el diputado del Partido Popular (PP) Diego Movellán pronunciaba una serie de comentarios machistas contra la ministra Yolanda Díaz que marcaba el devenir de la Comisión de Trabajo celebrada el Congreso. Un discurso en el que Movellán hablaba sobre la falta de igualdad en Unidas Podemos y lo necesario que era para las mujeres del partido agarrarse a Pablo iglesias para ascender: "Ustedes hablan mucho igualdad en su partido y su propio líder nos ha dejado claro que ahí dentro las mujeres solo suben en escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta, que para eso son ustedes como el cuento de Rapunzel".

Un discurso que la Ministra de Trabajo no dudaba en denunciar cuando le dieron la palabra, momento en el que pidió al diputado del PP que lo rectificara cuanto antes: "Creo que son impropias de esta cámara y muestran un ejercicio claro de machismo". A pesar de que el político no tuvo ningún problema en rectificar, Movellán se reafirmaba en que no es machista y que todos los españoles ya sabían cómo funcionaba el partido y los nombramientos en Unidas Podemos.

Críticas a Antena 3 por "blanquear" un ataque machista

Una serie de comentarios que trascendían hasta las redes sociales y los medios de comunicación, quienes criticaban las palabras del diputado del PP a Yolanda Díaz. Sin embargo, no todos los medios lo han tratado igual. Mientras que la mayoría de medios de comunicación han hablado sobre el ataque machista de Movellán a Yolanda Díaz, los informativos de Antena 3 explicaban que el diputado le había "afeado su manera de ascender" y que la ministra le había "tachado de machista".

Una forma de contar lo sucedido que no han pasado por alto las redes sociales, quienes han denunciado el tratamiento de los informativos de Antena 3 a este suceso: "Es de traca". Después de que el periodista Juan Miguel Garrido compartiera el extracto del informativo, y que este se hiciera viral, el tuit ha recibido miles de respuestas.

Irene Montero se suma a las críticas: "Ojalá rectifiquen y se disculpen pronto"

Entre todas ellas, la de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha criticado la manera en la que los informativos de Antena 3 han contado el suceso: "¿Machismo en los medios? Aquí un ejemplo nada menos que en el informativo de Antena 3. Se blanquea el ataque machista del diputado del PP a Yolanda Díaz diciendo que el diputado 'afeó a la ministra su forma de ascender".

¿Machismo en los medios? Aquí un ejemplo nada menos que en el informativo de A3. Se blanquea el ataque machista del diputado del PP a Yolanda Díaz diciendo que el diputado “afeó a la ministra su forma de ascender”



Ojalá rectifiquen y se disculpen pronto https://t.co/H4P2nn3Gwt — Irene Montero (@IreneMontero) March 23, 2021

Después de denunciar esta práctica, Montero reconocía que esperaba una disculpa y una rectificación por parte de la cadena. De esta manera, Irene Montero se sumaba a las críticas de Podemos, quien tildaba al Partido Popular de "basura machista" a través de su cuenta de Twitter: "El PP, como siempre, dejando claro la basura machista que son".