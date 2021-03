"Un hombre de principios": los ataques de Toni Cantó al PP que se le han vuelto en contra tras su fichaje

Hace apenas unos días, el coordinador autonómico de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, anunciaba su dimisión de su cargo en la Ejecutiva de partido, la renuncia a su escaño en las Cortes Valencianas y su abandono de la vida política. Todo ello mediante unas declaraciones en las que aseguraba que quería volver al mundo de la interpretación: "Solo me planteo ahora llamar a mi representante para empezar a trabajar de lo mío dentro de poco".

Entre otras cosas, el político argumentaba su salida del partido como consecuencia de las distintas mociones de censura presentadas por su partido en varias comunidades de autónomas para derrocar a los gobiernos del Partido Popular. Entre ellas Madrid, donde pedía ir con Isabel Díaz Ayuso y dejar a Ignacio Aguado a un lado: "Es urgente retirar esa ridícula moción de censura, era una mala idea y ha sido llevada a cabo de una manera bochornosa".

"Los que quieran seguir votando a un partido que no luchen contra la corrupción, que voten al Partido Popular"

Apenas nueve días después de estas declaraciones, la presidenta madrileña y el que fuera coordinador autonómico de Ciudadanos han negociado su incorporación a la lista electoral del Partido Popular. De esta manera, Isabel Díaz Ayuso, incorporará a Toni Cantó a la lista electoral del PP en los comicios del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Una decisión que ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde han rescatado unas declaraciones de Cantó sobre el partido al que defenderá en las próximas elecciones.

Toni Cantó ha fichado por el PP y ya tiene lema de campaña. pic.twitter.com/5RI1f7rjwr — Vidushi (@Vidushi_ii) March 24, 2021

En dichas declaraciones publicadas en Televisión Española, el que fuera coordinador autonómico de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana acusaba al partido liderado por Pablo Casado de no hacer nada frente a la corrupción: "Los que quieran seguir votando a un partido que no luche contra la corrupción, que voten al Partido Popular". Unas declaraciones mediante las que pedía el voto para los naranjas de cara a los próximos comicios.

Me he reunido con Isabel Díaz Ayuso: Toni Cantó se suma a la candidatura del PP

Las redes también han recuperado unas declaraciones en las que Toni Cantó criticaba directamente a Pablo Casado y aseguraba que era "una muestra del PP rancio de toda la vida": "Me parece muy desafortunado esa modo de hablar y de operar con el voto de los españoles de Pablo Casado, que yo creo es una muestra del PP rancio de toda la vida. Ha estado toda su vida en el PP y no le he oído decir nunca nada en las peores épocas de corrupción del partido."

Sin embargo, hay otras que no han cazado las redes. Entre ellas algunas como el día en el que Toni Cantó le preguntó a Bárcenas sobre la corrupción de su partido en una comisión de investigación en el Congreso: "¿Sabe que nos hemos gastado cada año casi la mitad por culpa de la corrupción del PP de lo que nos hemos gastado en pensiones?". También cuando tachó al partido de ser una empresa criminal conjunta, cuando aseguró que el PP era una máquina de acudir dopado a las elecciones que se alimentaba del dinero de las empresas a las que luego licitaba o cuando se refería al enchufismo del partido: "Parece que el PP, en lo que a electricidad se refiere, solo sabe de enchufes.Y el PSOE también".

De esta manera, Toni Cantó acaba abrazando al partido que critica, bajo su punto de vista, por no luchar contra la corrupción. Algo que ha ido dejando caer durante estos últimos días, cuando se ha mostrado más cerca del Partido Popular. Si el mismo día de su dimisión apostaba por que el PP y Ciudadanos fueran juntos a los comicios madrileños, apelando al voto útil del centro derecha, posteriormente indicó que se pensaría acudir a un mitin de Ayuso.

Una serie de declaraciones que han acabado con Toni Cantó reuniéndose con Isabel Díaz Ayuso para acudir de forma conjunta a las elecciones del próximo 4 de mayo: "Me he reunido con el equipo de Díaz Ayuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de Pablo Casado en Madrid. Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España".