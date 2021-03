"Hoy sería impensable": Errejón recupera los comentarios homófobos de Antonio David en 'Crónicas Marcianas'

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha compartido recientemente en sus redes sociales un vídeo mediante el que demuestra todo lo que se ha conseguido durante estas últimas décadas gracias a la lucha del feminismo y el movimiento LGTBI+. Un debate, que se produjo a comienzos del año 2000, en el que Antonio David Flores defendía en el programa Crónicas marcianas que los homosexuales no pudieran formar parte de la Guardia Civil.

Después de explicar frente a la audiencia que tiene amigos gais con el objetivo de demostrar que no es homófobo, el que fuera Guardia Civil aseguraba que no le gustaría que estos entraran en el cuerpo de policía: "Yo, que tengo amigos gais, y me parecen fenomenal, en mi opinión personal en este tema es que creo que dentro de la Guardia Civil no debería haber gais". Unas declaraciones criticadas por el público allí presente, que demostraba no estar de acuerdo con su opinión.

Antonio David defendía que las personas homosexuales no podían mostrar una imagen de sobriedad y seriedad

Lejos de amedrentarse, Antonio David Flores justificaba su opinión asegurando que la Guardia Civil debía mostrar siempre una imagen de seriedad y sobriedad: "La Guardia Civil lleva muchísimos años y la imagen que tiene precisamente es de eso, de una sobriedad y una seriedad". Unas cualidades que, bajo el punto de vista del que fuera miembro del cuerpo, no podían mostrar las personas homosexuales bajo ningún concepto.

Esto hoy seguramente sería impensable en un debate televisivo. La distancia entre este vídeo y el presente es el resultado de la lucha del feminismo y el movimiento lgtbi. Sigamos



A pesar de que los tiempos cambien, Antonio David Flores explicaba que hay cosas que no podían cambiar. Entre ellos la sobriedad y seriedad de una Guardia Civil que, bajo su punto de vista, no debería contar con personas homosexuales. Unas declaraciones que llevaban a Carlos Latre a imitar al personaje José Luis Torrente, quien apoyaba a Antonio David asegurando que no podían llenar la Guardia Civil de "maricones".

Matamoros apoyó a Antonio David Flores

Después de que los colaboradores del programa hicieran alusión a un estudio que determinaba que había unas 7.000 personas homosexuales en la Guardia Civil por aquel entonces, Antonio David aseguraba que la organización que había hecho dicho cálculo había exagerado las cifras. Un comentario apoyado por Matamoros, quien aseguraba que ese dato era erróneo por una "sencilla razón": "Hay aproximadamente 75.000 Guardia Civiles y se han repartido 74.000 bolígrafos".

"Si dicha cifra fuera cierta, podrían habar entregado 85.000 plumas porque se ahorran un bolígrafo por homosexual. No sé si me entendéis. Si hubiera 7000 homosexuales, se hubieran ahorrado 7000 bolígrafos", explicaba Matamoros. Un comentario que volvía a encender al resto de colaboradores, quienes recordaban que la hombría no estaba en la bragueta, sino en la cabeza. Unas declaraciones que volvían a enfadar a Antonio David Flores, quien aseguraba que probablemente entendía más de hombres que los allí presentes.