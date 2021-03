El mundo del fútbol es catalogado y visto como un ambiente de glamour, lujo y mucho dinero, sin embargo hay un lado oscuro que no solo pasan los futbolistas sino también el resto de deportistas que tienen que ver con la salud mental y la lucha contra las adicciones. La depresión y el alcoholismo son dos de los graves problemas que genera el mundo de la élite en muchos de los deportistas y lo que le ocurrió a Roy Carroll, exportero del Manchester United, no ha sido una excepción, por desgracia. Así lo ha contado en el medio británico Daily Mirror.

"Estaba en una habitación oscura y bebía mucho. No tuve ayuda externa. Nadie sabía qué me pasaba porque nunca hablé de eso. Todo el mundo pensaba que era el chico más feliz del mundo, pero me iba a casa, cerraba la puerta y me golpeaba la cabeza contra la pared. Me tomaba unas copas para intentar olvidar", comenzó en dicha entrevista aludiendo a los episodios de lesiones que él mismo se infringía.

El alcohol, en vez de ser un problema más para Carroll, se transformó inverosímilmente en solución a la depresión que sufría el guardameta norirlandés: "Para mí fue como deshacerme de la depresión. Bebía y me olvidaba de eso. Pero al día siguiente, las cosas empeoraban y volvía a beber. Eso no funciona. Fui a rehabilitación porque otros querían que lo hiciera: mi esposa, mi agente y mis amigos. Yo no veía que me pasara nada, ese era mi mayor problema", confiesa el portero que actualmente milita en el fútbol inglés.

Uno de los peores momentos que Carroll vivió sucedió en el año 2011, cuando tras salir del Odense, club danés, se quedó varios meses sin poder jugar al fútbol: "Tenía mucho tiempo libre, mi forma de beber era una locura. Si no me hubiera detenido, no estaría aquí hoy. No creo que mi cuerpo lo hubiera resistido. Nunca estuve en esa etapa en la que me hubiera suicidado, pero habría muerto por la bebida. Un día me miré al espejo y algo hizo 'click' y me dije: '¿Qué estoy haciendo? Y eso fue, me cambió la vida. Estaba en un apartamento, alejado de mi familia porque iba cuesta abajo", relató el propio Carroll sobre el momento clave que decidió cambiar de vida y así poder superar estos graves problemas.

Actualmente, milita en la Tercera División inglesa, concretamente en el Notts County con 43 años.