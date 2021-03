Carlos Sainz pide calma: "Está todo muy apretado, hay que ser pacientes"

La gran actuación de Carlos Sainz en los entrenamientos libres de hoy hacen que el optimismo aflore. Su primera jornada previa al primer gran premio de la temporada, han hecho que el piloto español se encontrase satisfecho con esa cuarta posición conseguida. Sin embargo, desde Ferrari se pide calma, la temporada es muy larga y puede pasar de todo, aunque de momento la escudería italiana ha dado un paso hacia delante tras un difícil 2020.

El piloto de 26 años también indicaba la gran dificultad de la temporada: "Me falta saber cómo reaccionará el coche en diferentes condiciones, por ejemplo, cuando cambia el viento. Cuando cambias cosas en el coche y cambias las condiciones, no siempre sabes cómo reaccionará y debes pilotar al 95% porque no sabes cómo reaccionará y no quieres cometer errores".

Carlos Sainz también llamaba a la calma, y pide ser cautelosos ante el rendimiento del coche hoy: “Este viernes conseguí adaptarme y estar cómodo en el coche, pero el sábado puede ser una historia diferente y podría tener que empezar otra vez".

"Fueron condiciones muy diferentes incluso entre el primer entrenamiento y el segundo, porque con el cambio de viento los coches se llevaron al límite. Era complicado. Luego, la tanda larga sí demostró más claramente cómo estamos cada uno, Mercedes y Red Bull tienen algo de ventaja sobre el resto” pronosticaba el madrileño.

Por último, Carlos Sainz incidía en lo larga que es la temporada y todo lo que puede pasar en las 23 carreras que conforman el campeonato: "Está todo muy apretado, hay que ser pacientes".