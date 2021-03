Sanidad y las comunidades aprueban como recomendación el cierre del interior de bares en zonas de alto riesgo

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades y ciudades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado una actualización del documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19, conocido como semáforo COVID-19, que plantea la recomendación de cerrar el servicio en la restauración cuando las comunidades se encuentren en nivel de alerta alto o muy alto, es decir, con una incidencia superior a 150 y otros indicadores elevados como la ocupación hospitalaria.

Al ser una recomendación, queda en manos de cada comunidad autónoma la decisión final. Es el caso de Navarra, que este viernes ha anunciado que desde el próximo miércoles, día anterior a Jueves Santo, el interior de la hostelería quedará cerrado durante al menos 15 días.

Lejos de adoptar la medida, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ya ha dicho que en la comunidad andaluza no se aplicará la propuesta del Ministerio de Sanidad: "Esto no va de ocurrencias ni de bandazos y a los hosteleros, restaurantes, hoteles y empresas hay que darles certeza dentro de las incertidumbres que tenemos", ha recalcado Juan Marín. En Andalucía se decidió hace ocho días el criterio de cuatro personas máximo por mesa en el interior de bares y restaurantes y de seis personas en terrazas, y eso "no lo vamos a cambiar".

En el caso de Euskadi, se ha decidido cerrar perimetralmente los municipios y restringir los horarios de atención al público de los locales hosteleros cuando la incidencia acumulada en 14 días sea igual o superior a 400 casos por cada 100.000 habitantes. No supone el cierre del interior de la hostelería, pero en los municipios en esta situación, los locales tendrán que reducir su horario de atención al público en el interior a dos franjas horarias: desde las 06:30 hasta las 9:30 horas y desde las 13:00 hasta las 16:30 horas.