Carlos Sainz, impresionado con Alonso: "¡Cabrón! buena 'quali' para llevar dos años parado"

Ha comenzado lo serio en la temporada de Fórmula 1 con Carlos Sainz y Fernando Alonso como grandes alicientes para la hinchada española, que hemos tenido siempre gran pasión por el automovilismo. Esta temporada 2021 es la previa al año que lo cambiará todo con nuevas reglas y una igualdad jamás vista, sin embargo esta primera sesión de clasificación en el GP de Baréin nos ha demostrado que este año viene cargado de emoción.

Carlos Sainz consiguió el mejor tiempo en la Q2 y Fernando Alonso pasó sin grandes apuros a la Q3. Como expectativa para la primera sesión de clasificación no estaría nada mal, sin embargo, hemos visto estos resultados por lo que lo que llega en este primer Gran Premio son grandes noticias para los españoles.

El Ferrari de Carlos Sainz da grandes sensaciones, aunque el madrileño da aún mejores. En la parrilla siguen con la boca abierta con el rendimiento inmediato que está dando el ex de McLaren. La llegada a la escudería del cavalino es tan impactante que no todos se amoldan bien al asiento más prestigioso de la parrilla, pero Sainz no parece notar nada de eso.

Por su parte, nadie ha rodado más vueltas en este circuito que el Alpine de Fernando Alonso, más de un centenar de vueltas, descontando estas sesiones oficiales. Y el rendimiento del asturiano no ha podido despertar mejores sensaciones clasificándose para la Q3 con un noveno puesto con el que saldrá en carrera, más cuando su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon, no pasó de la 'primera ronda'.

Los dos españoles coincidieron tras la sesión clasificatoria y no pudo haber mejor ambiente cuando Carlos Sainz elogió el rendimiento del asturiano: "Así que estaba oxidado... dos años", a lo que añadió "Que cabrón, buena qualy para estar dos años parado" en un momento curioso en el arranque de la temporada de F1.