El jugador rojiblanco por el que Almeida se plantea homenajear al Barça en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, declarado fan y apasionado del Atlético de Madrid, ha ofrecido una entrevista en la revista El Club del Deportista, en la que además de presumir de colores, ha repasado varios temas como el fichaje de Luis Suárez o lo que opina de Simeone.

Almeida ha calificado de "elemento determinante" al motivo por el que llega a plantearse "hacer un homenaje al Barça en la ciudad de Madrid". ¿Cuál es? La razón tiene un nombre propio y es "Luis Suárez", ya que aseguró que los atléticos "nunca le estarán "lo suficientemente agradecidos".

Cholismo como forma de vida

Uno de los grandes admirados por el alcalde también es el técnico argentino, Diego Pablo Simeone, de quien aprendió su filosofía sin la que asegura que "no hubiera sido alcalde si no hubiera creído y trabajado". Lema de vida y de equipo del Cholo Simeone que dijo cuando el Atlético de Madrid celebró LaLiga en Neptuno". Este no es el único lema que sigue, ya que él mismo contó que, tal como dice el Cholo, "es mejor ir partido a partido que hacer el cuento de la lechera. En mi filosofía diaria y en mi desempeño como alcalde, el Cholismo tiene importancia".

Tal es la admiración que siente el alcalde por el técnico argentino que señaló que le gustaría "darle las gracias por todo lo que ha hecho a lo largo de estos diez años" porque "es muy fácil acostumbrarse a comer caviar, lo difícil es cuando dejas de hacerlo". Actitud que consideró que "el Cholo lleva haciéndolo posible durante este tiempo, ha ido cumpliendo con los objetivos y eso es muy complicado".

Pasión pura

Almeida explicó con emoción en sus palabras que lo que siente por el club colchonero es "un amor muy pasional". Ser del Atlético de Madrid le viene de "herencia materna" porque su madre más que "una grandísima aficionada" era "una loca del Atleti". Tanto es así que contó que ella "estuvo en la final de Heysel, cuando comienza esa leyenda del Pupas. Ella siempre nos inculcó ese veneno a todos".

Elegir al jugador favorito del equipo siempre ha sido objeto de pregunta desde pequeño se responde. Actualmente Almeida lo tiene claro y elige a Koke como el jugador que más le representa del actual equipo. Recordó la importancia del capitán rojiblanco, quien "lleva diez años jugando en el primer equipo", y quien, además de su enorme calidad, "siempre está ahí, da la cara, tanto en las duras como en las maduras y es un ejemplo para todos los atléticos. Para mí, es un símbolo y una motivación cuando tengo que afrontar el día a día".

Echando la vista atrás, el alcalde reconoció que siente "no haber visto jugar a Gárate", pero que su "gran ídolo es Futre". Almeida le vio jugar en el Calderón y aún recuerda "sus galopadas por la banda izquierda... y también sus 'piscinazos', aquellos que todos reclamaban como penaltis". Como no podía ser de otra manera, como la mayoría de los atléticos, una figura por la que no pasa el tiempo y quien ha generado "un valor sentimental, no solo futbolístico" es Fernando Torres.