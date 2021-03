Berlín exigirá un test negativo obligatorio para entrar en comercios no esenciales

Tras el fallido intento de llevar a Alemania a un cierre duro durante Semana Santa, los länder empiezan a aplicar el freno de emergencia acordado con el Gobierno federal el 8 de marzo, según el cual se debe parar la desescalada e incluso revertirla con una incidencia semanal superior a 100 contagios por 100.000 habitantes.

La práctica totalidad del país supera ya esta tasa. Sin embargo, en algunas regiones han optado por medidas de flexibilización que no se ajustan a las resoluciones conjuntas adoptadas entre el Gobierno estatal y los federales. Es el caso de Berlín, el Sarre o Renania del Norte Westfalia, länder que han decidido mantener la apertura a cambio de test obligatorios.

Una actitud criticada por la canciller Angela Merkel, quien anoche en la televisión pública expresó su disconformidad con regulaciones en las que no se utiliza una estrategia de pruebas para reducir la tasa de contagio, sino para una mayor apertura. Merkel subrayó que no se quedaría “de brazos cruzados hasta que hubiera 100.000 nuevas infecciones al día”, y avisó de que el Gobierno federal podría actuar si los länder no toman las medidas necesarias.

Un modo de ponerse por encima de las competencias regionales sería modificar de nuevo la Ley de Protección contra las Infecciones.

De momento, el Senado de Berlín ha anunciado que a partir del miércoles será obligatorio un test negativo para entrar en comercios no esenciales. También se aplica en peluquerías, o salones de cosmética y en el ámbito cultural en museos, galerías o monumentos. En todos ellos debe concertarse cita previa.

Los grandes almacenes y los centros comerciales están obligados a instalar sus propias zonas para realizar test rápidos. En el ámbito empresarial, se debe ofrecer a los empleados un test rápido al menos dos veces por semana, y pasar a teletrabajo a la mitad de la plantilla con labores de oficina. Renania del Norte-Westfalia aplica una oferta de pruebas similar a la de la capital de Alemania.

Más audaz, sin embargo, ha sido la pequeña región del Sarre, que a partir del 6 de abril, será la primera del país en poner fin a las restricciones. Reabrirán las terrazas de cafeterías y restaurantes, centros culturales como cines, teatros o salas de conciertos, además de gimnasios. La reducción de contactos, hasta ahora muy estrecha, también se ampliará.