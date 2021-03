"Esto no lo había contado": las lágrimas de Silvia Abril al recordar los 24 días de Jordi Sánchez en coma

Hace ya varias semanas, concretamente en el pasado mes de febrero, la familia de Jordi Sánchez anunciaba que el actor, famoso por series como La que se avecina, había sido hospitalizado por complicaciones con la COVID-19. Todo ello a través de las redes sociales, donde pedían máximo respeto tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación: "Jordi está evolucionando favorablemente y esperan poder informar muy pronto de su total recuperación".

Una vez allí, el actor tuvo que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e incluso inducido al coma durante 24 días para poder hacer frente a la enfermedad. Por suerte, Jordi Sánchez evolucionaba favorablemente y conseguía acabar con la COVID-19: "Estamos muy felices de anunciar que Jordi ha salido de la UCI y se encuentra fuera de peligro. Esperamos que en breve tenga el alta médica y pueda regresar a su casa para recuperarse junto a su familia".

Silvia Abril recuerda el paso de Jordi Sánchez por la UCI: "Te voy a contar algo que no he contado"

A pesar de que nadie pudo estar a su lado durante estos momentos tan complicados, Jordi Sánchez recibió cientos de mensajes a diario pidiéndole una pronta recuperación. Entre ellos los de su amiga Silvia Abril, quien ha reconocido en una entrevista para Liarla Pardo que le hinchó el móvil a mensajes: "Te voy a contar algo que no he contado. Estos 24 días que ha estado intubado y boca abajo en una UCI como tantos más, le he hinchado el móvil a mensajes".

🔊 JORDI SÁNCHEZ (@jordi_sz_actor): “Mentre era a l’UCI, vaig somiar que se’m moria un fill. Fins al tercer dia d’estar despert no vaig atrevir-me a preguntar si era real o no”https://t.co/yZT4b45xlA — El suplement (@elsuplement) March 27, 2021

Entre otras cosas, la actriz recuerda que le escribía a diario para enviarle una canción. A pesar de que no pudiera ver sus mensajes, ni escuchar sus canciones, Silvia Abril ha reconocido entre lágrimas que no podía dejar de escribirle. De hecho, también aprovechaba estos mensajes para hablarle sobre su mujer, sobre cómo estaba viviendo estos momentos tan complicados: "Todos le estábamos llamando continuamente".

Silvia Abril se emociona al recordar a su amigo: "Debió quedar sepultado de amor"

De hecho, reconoce que llegó el día que empezó a dedicarle las canciones a su mujer: "Debió quedar sepultado de amor". A pesar de que se despertó fatal, tal y como reconoció posteriormente en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio, Jordi Sánchez pudo leer todas las muestras de cariño que había recibido durante este último mes. No solo las de sus familiares y amigos, sino las de toda una comunidad de seguidores y seguidoras que le dedicaron miles de mensajes en redes sociales.

Unas semanas que nunca olvidará y que, tal y como ha explicado durante la entrevista, le hacen pensar en aquellas personas que, a pesar de todo el daño que está haciendo la enfermedad, se niegan a creer en la misma: "No me cabe en la cabeza. Pienso que a estas personas no se les ha muerto gente de COVID. Sino no hablarían así".