Roberto Bautista explota contra un aficionado en Miami: "¡Cállate la p... boca y deja jugar al tenis!"

Roberto Bautista no ha "aguantado más". Las polémicas palabras que gritó el tenista español al espectador que celebró varios errores suyos han revolucionado las redes: "¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cállate la puta boca ya y deja jugar al tenis! ¡Hostia! ¡Gilipollas!". Bautista ha explicado en rueda de prensa un momento muy tenso de enfrentamiento contra un aficionado en el Master 1.000 de Miami, durante un partido ante John Isner. El espectador en cuestión ya ha sido expulsado varias veces de algunos partidos anteriormente.

😤 Tremendo enfado de Roberto Bautista con un aficionado durante su victoria ante John Isner



🤬 "Cállate la p*** boca ya y deja jugar al tenis, os***. Gili******"



🟥 El juez de silla le advirtió de que no usase palabras malsonantes tras el incidentepic.twitter.com/boqip8Uoj8 — El Larguero (@ellarguero) March 30, 2021

El propio Bautista fue preguntado por los medios de comunicación sobre lo ocurrido y reconoció que "tiene su genio", pero explicó que el aficionado, a quien calificó de "personaje" ya lleva molestándole "durante varios partidos" a lo largo de su carrera, y eso ha provocado que Bautista admitiese claramente: "He perdido la paciencia".

"No aguantaba más, no ha sido la primera vez. No he sido yo el que lo ha echado de la pista, ha sido Isner", con gritos constantes, Bautista ha contado como el espectador, quien considera que es "un maleducado" estaba "entorpeciendo el partido". Lejos de justificar el arranque de ira, Bautista ha reconocido que "no tenía que haber reaccionado así", pero que "la tensión del partido con las pulsaciones al máximo" le han hecho saltar.

A pesar de todo la incómoda y tensa situación, el español le dio la vuelta al partido y se llevó el encuentro por 6-3, 4-6 y 7-6 e iguala así su mejor registro, de 2019, en el Miami Open al llegar a cuartos de final.