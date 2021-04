El agente y el padre de Haaland aterrizan en Barcelona y son recogidos por el equipo de seguridad de Laporta

El agente de Erling Halaand, Mino Raiola, y el padre del futbolista noruego han aterrizado pocos minutos antes de las 13:00 en la ciudad de Barcelona para reunirse con el presidente del FC Barcelona Joan Laporta.

April 1, 2021

Tanto Mino Raiola como Alf-Inge Haaland han sido recogidos en el Aeropuerto de El Prat por el equipo de seguridad del presidente del FC Barcelona para ser llevados a la cita con el propio Laporta.

En la reunión entre padre, agente y presidente se tratará el asunto de un eventual futuro fichaje de la incipiente estrella noruega por el FC Barcelona.

El gigante noruego de metro noventa y cuatro de altura y 20 años -cumplirá 21 este mes de julio-, tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta 2024. Sin embargo, esta semana su representante Mino Raiola apuntó a su salida del equipo alemán en una entrevista en The Athletics.

“Quizá fui demasiado cuidadoso con Haaland cuando dije, 'oh, no, vamos primero a Dortmund en lugar de a no sé dónde (...) Este chico puede ir a cualquier equipo, donde quiera, al nivel que está”, dijo Raiola.

Haaland lleva 33 goles en 31 partidos en la presente temporada con el Dortmund. Ha destrozado la red en 21 ocasiones en los 21 partidos de Bundesliga que ha disputado, ha roto los récords con 10 goles en seis partidos de Champions y ha anotado un gol más en la Copa alemana y otro en la Supercopa.